9 гаджетов мечты от Apple, которые мы никогда не увидим

9 гаджетов мечты от Apple , которые мы никогда не увидимНе секрет, что в разработке большинства современных устройств Apple принимает участие главный директор по дизайну — Джонатан Айв . Он действительно сделал огромный вклад в историю компании и приложил руку к большинству крупных проектов.

В последнее время Айва ругают за отсутствие новых идей в дизайне. Продукты компании становятся все более безликими.

Давайте представим, какие бы компьютеры, смартфоны и аксессуары могла бы выпустить Apple без Айва.

Для примера возьмем самые необычные и интересные концепты издания Curved labs. Немецкие дизайнеры славятся своим умением выдержать фирменный стиль компании и при этом показать необычный и удивительный девайс.

1. Macintosh Air Культовый компьютер Apple за более чем 30-летнюю историю сильно изменился и преобразился.

Сейчас настольные моноблоки совсем не похожи на компьютеры Macintosh первых версий. Огромные 21.5— и 27-дюймовые панели выглядят стильно, но утратили былой дух линейки.

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Дизайнеры предложили свое видение бюджетного компьютера для домашнего или офисного использования, который с виду напоминает очертания первых моделей Mac.

Легкая и тонкая панель отлично гармонирует с фирменными клавиатурой и мышью Apple. Давно забытое соотношение сторон дисплея, логотип компании в левом нижнем углу и щель для кртридера, имитирующая олдскульный дисковод не оставят равнодушным любого, кто застал классические компьютеры Macintosh.

2. Необычный Mac mini

Гибридный концепт сочетает в себе сразу несколько интересных идей. С одной стороны это продвинутая док-станция для iPad Pro, а с другой — полноценный миниатюрный компьютер, для которого планшет выступает лишь дисплеем.

Все это упаковано в ретро-корпус прямиком из 80-годов прошлого века и поставляется со стилизованными аксессуарами.

Внутри миниатюрного блока может помещаться довольно мощная начинка вроде той, которая есть в современных Mac Mini, все это без проводов умеет выводить изображение на установленный в док iPad. Разумеется, при этом пользователь может работать как с iOS с самого планшета, так и с macOS из док-станции.

3. Модульный Mac Pro Еще год назад многие поклонники Apple надеялись на скорое появление обновленного Mac Pro. Профессиональный компьютер с хорошей начинкой давно напрашивался на апгрейд с серьезным редизайном.

Пользователи и разработчики концепта хотели бы получить модульный компьютер с широкими возможностями для апгрейда.

Лучше всего для этого подходит компактный моноблок с необычной конструкцией. С виду напоминает установленный на торец Mac mini, но внутри специальная система раскрытия, которая и предоставляет доступ к начинке устройства.

По задумке авторов концепта, пользователь мог бы менять видеокарту, накопитель и планки оперативной памяти, а что еще нужно от современного компьютера для профессионалов?

4. Apple Keyboard с Touch Bar После презентации нового поколения MacBook Pro с сомнительной сенсорной панелью в 2016 году многие аналитики заговорили о возможном выходе аналогичного аксессуара для настольных Mac.

Touch Bar для iMac или Mac Pro должен был появиться при помощи новой клавиатуры Apple.

Разработчики концептов не остались в стороне и показали правдоподобную модель. Уже тогда авторы полагали, что в скором времени Apple начнет выпускать черные аксессуары для компьютеров.

5. iPhone в стиле BlackBerry

Былая слава канадского производителя безнес-смартфонов не дает покоя дизайнерам и энтузиастам. Некоторые из них так сильно соскучились по устройствам с физической QWERTY-клавиатурой, что придумали необычный концепт классического iPhone для деловых людей.

Авторы модели не только встроили механизм слайдера с выдвижными кнопками для набора сообщений и писем, но и продумали связанные с этим программные фишки iOS. Только посмотрите, как красиво показан эффект отключения виртуальной клавиатуры в момент раскрытия физической.

Безусловно, такой iPhone нашел бы почитателей среди бывших фанатов BlackBerry.

6. Кнопочный телефон Apple

Не всем современным пользователям нужен навороченный смартфон с операционной системой и приложениями. Многие просто используют телефон в качестве средства связи.

Именно на таких людей рассчитан данный концепт. Это обычная звонилка или «антисмартфон» с несколькими интересными фишками. Он подойдет для детей, пожилых пользователей или обладателей iPhone, которым нужен аппарат под вторую симку.

Удобство идеи заключается в том, что девайс не будет оторван от общей экосистемы, он сможет синхронизировать контакты, почту и даже сообщения в социальных сетях. Очень удобно, особенно во время отдыха на даче или в заграничной поездке.

7. Прозрачный iPhone

Apple никогда не выпустит такой iPhone, а жаль.

Выглядит стеклянный смартфон с прозрачной крышкой впечатляюще. Сразу видна начинка устройства, сердце в виде процессора, аккумулятор, системная плата и другие элементы.

По периметру крышки проступает контур для беспроводной зарядки, а на привычном месте красуется фирменное яблочко.

Возможно, подобные корпуса сторонних производителей появятся в скором времени на AliExpress.

8. iPhone SE в стиле iPhone X Нынешней весной ходило много слухов вокруг обновленного iPhone SE второго поколения. Apple пока так и не порадовала поклонников компактных и недорогих смартфонов свежим апдейтом.

Разработчики концепта предложили уместить iPhone SE 2 в прежний корпус, но всю лицевую сторону отвели под безрамочный дисплей, как у iPhone X.

Идея выглядит здорово, думаю, многие не отказались бы от такого девайса. Совсем уж нереалистичным выглядит сдвоенный модуль камеры и сканер Touch ID под дисплеем. Таким не может похвастаться даже самый топовый iPhone.

9. iPhone — раскладушка

Еще один концепт, который был создан под влиянием ностальгических воспоминаний. На этот раз авторы идеи вспомнили середину 2000-х годов и популярный в те времена формфактор.

Многие пользователи современных «лопат» в те годы ходили именно с раскладушками и были бы не прочь попробовать смартфон в подобном исполнении.

Разработчики концепта не стали мелочиться и добавили у устройство сразу три дисплей. Один выводит информацию на закрытой крышке, второй является основным и виден при раскрытии, а третий — расположен вместо клавиатуры и целиком отводится для ввода данных.

Вот таких смелых и немного сумасшедших продуктов мы никогда не увидим в модельном ряду Apple.

А какой концепт понравился вам больше всего?