Особенности моделей разных линеек Xiaomi

Многие гаджеты Xiaomi достойны одобрения, поскольку создавались с учетом пожеланий пользователей. На официальном форуме компании выпускаемые изделия, особенно смартфоны, обсуждают пользователи, которые просят доработать определенные аспекты. Поэтому Xiaomi ценится в Китае России , Европе, ведь это действительно клиентоориентированный бренд, выпускающий актуальные девайсы.

Человеку, которому некогда переводить содержание форума, не так просто узнать, какая модель предназначена для игр, создания фотографий и т. д. Помочь разобраться призваны линейки, которые имеют ряд особенностей. Они ориентированы на определённую аудиторию.

Большому распространению производители обязаны смартфону Mi-One. Он является родоначальником серии Mi, модели которой являются флагманами. С целью охватить максимальное количество людей, спустя время была запущена небезызвестная линейка Redmi.

Универсальные Redmi

Создатели не поскупились выпустить доступные гаджеты с большим спектром технических характеристик. Здесь представлены разные телефоны — простые с пластиковыми корпусами и небольшой диагональю, а также многофункциональные варианты, как Xiaomi Redmi Note 4.

Названия Red Rice, Hongmi означают, что перед вами бюджетная версия смартфонов Xiaomi. Создатели китайского бренда поняли, что посредством переделывания коммуникатора с дорогих чипсетов Qualcomm с высокой производительностью на более дешевый вариант (серии помладше, платформу Media Tek) получится уменьшить стоимость затрат на производство. Поэтому техника и дешевле конкурентов, при этом функциональность разнообразна, вплоть до сенсора отпечатков пальцев в Redmi 5, 5-Plus, подробнее о которых информация находится по ссылке.

Особенности Mi-моделей

Флагманские версии подразделены на различные устройства — базовые, усовершенствованные, расширенные. Различаются по параметрам, ценовому фактору, но созданы с использованием новейших для Xiaomi технологий.

Варианты средние по своим размерам — Mi4, Mi5. Предназначены для платежеспособного населения, сбалансированы в свойствах без перегибов в какую-то сторону. Подойдут тем, кому нужна универсальность и отменное качество.

Mi [буква]

В основном это незначительно модифицированные версии флагманов. К примеру, Mi5i, Mi5S, Mi5c и т. д. Они имеют мощное аппаратное оснащение, при этом разработаны под специфические требования клиентов (увеличенная диагональ, меньший размер, дополнительные свойства).

Фаблеты Note

Это аппараты с очень большим экраном (диагональ начинается от пяти с половиной дюймов). Их функция — обеспечить поклонников наладонников высокотехнологичными устройствами (Note Pro). Компания Xiaomi детально подходит здесь к балансу между функциональностью, аппаратной частью, дизайном, ценовой доступностью. Это главные факторы, привлекающие знатоков мобильной техники к покупке. Характерной чертой являются большие емкости аккумуляторов. Запаса батареи в этих девайсах хватает надолго.

Планшетофоны Max Диагонали вышеописанных гаджетов некоторым пользователем показалось мало, поэтому появились Mi-Max (6,44 дюйма у коммуникатора). Параметры сделаны под потребности аудитории с учетом новых технологий, не отличаются особой мощностью, но довольно удобны и практичны.