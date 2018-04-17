Качественный, большой, дорогой: обзор OLED-телевизора Panasonic TX-55EZW954

4К, HDR, OLED и прочие топовые технологии — у Panasonic все это есть, но и стоит модель немало. Как телевизор проявил себя во время тестирования, расскажем в нашей статье. Итоги теста 55-дюймовый OLED-телевизор Panasonic TX-55EZW954 по итогам тестовых испытаний удостоился отличной общей оценки в 90,1 балла из ста — значительно выше средней по рейтингу. Сильные стороны устройства проявились в категориях «Оснащение», «Эргономичность», «Качество изображения» и «Качество звука». Именно в них аппарат показался нам особенно убедительным. Но не обошлось без недостатков: в частности, оценки за энергоэффективность у телевизора слишком плохие. Но покупая модель за 2 500 евро, обычно не думаешь о количестве потребляемого электричества. А именно столько будет стоить телевизор, когда появится в продаже в России . Преимущества OLED хорошее качество изображения подсвечиваемый пульт дистанционного управления Недостатки высокий уровень энергопотребления нет DTS плохое соотношение цены и качества Результаты тестирования Panasonic TX-55EZW954 Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 11 из 32 Соотношение цена/качество: 47 Качество изображения (50%): 89.3 Качество звука (5%): 86.9 Оснащение (25%): 96.9 Эргономичность (15%): 95.3 Энергоэффективность (5%): 52.7 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 90% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Альтернатива: Hisense H55NEC5205 Не такой яркий, но большой и не дорогой — все это про 55-дюймовый 4К телевизор Hisense H55NEC5205. На данный момент модель является лидером нашего рейтинга по соотношению цены и качества. Среди преимуществ альтернативы — предустановленные приложения онлайн-кинотеатров, среди недостатков — отсутствие HDR. Не самый топовый телевизор, зато в четыре раза дешевле протестированной модели от Panasonic.

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