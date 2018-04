Supermicro на RSA 2018 представляет новое оборудование и средства обеспечения безопасности

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 17 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, сегодня сообщила о презентации новинок в своём обширном ассортименте сетевого периферийного оборудования и средств обеспечения безопасности, включая системы на базе новейшего поколения СнК Intel® Xeon® D-2100 SoC и СнК-процессоров Intel® Atom® C3000, в ходе RSA Conference 2018, проходящей с 16 по 20 апреля на территории Moscone Center в Сан-Франциско (стенд 2335).

Используя свою углублённою компетенцию в сфере серверных технологий, компания Supermicro представляет полный спектр решений с поддержкой новейших СнК-процессоров Intel® Xeon® D-2100 (под кодовым названием Skylake-D), отличающихся повышением производительности в 1,6 раз по сравнению с предыдущим поколением. Материнские платы серии X11SDV обеспечивают инфраструктурную оптимизацию, благодаря сочетанию высокой производительности и современных средств интеллектуализации с новыми СнК-процессорами в плотном, энергоэкономичном решении, идеально подходящем для встроенных приложений. Платформы Supermicro также поддерживают технологию ntel® QuickAssist Technology (Intel® QAT), обеспечивающую криптографические движки для быстрого шифрования и дешифрования сообщений или информации с ограниченным доступом.

"Рынок требует всё большего числа интеллектуальных решений для сетевой периферии, и Supermicro готова представить клиентам лучший в отрасли ассортимент встроенных серверов и материнских плат для обслуживания широкого спектра вертикальных рынков, включая системы безопасности, промышленную автоматизацию, коммуникацию и сетевое взаимодействие, — отметил президент и главный исполнительный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). — На фоне активного роста информационной рабочей нагрузки во встроенных приложениях компания Supermicro продолжает прилагать усилия к разработке мощных, гибких и масштабируемых шлюзов IoT, компактных серверов, хранилищ данных и сетевых решений, создающих лучшие в своём роде Edge-экосистемы, отличающиеся простой в эксплуатации и открытой масштабируемостью".

Отличаясь высокой надёжностью, доступностью и эксплуатационной пригодностью (RAS) в формате компактного энергоэкономичного устройства с чрезвычайно высокой плотностью данных, платформы Supermicro X11SDV обеспечивают оптимальный баланс вычислительных, хранилищных и сетевых ресурсов для интеллектуальных Edge-систем. Эти передовые компоновочные элементы представляют собой лучшие решения, оптимизированные под потребности рабочей нагрузки, характеризуются длительным сроком службы могут содержать до 18 процессорных ядер, до 512 ГБ четырёхканальной памяти DDR4 с рабочей частотой 2 666 МГц, до четырёх портов 10GbE LAN с поддержкой RDMA, а также интегрированную подсистему ускорения процессов шифрования/дешифрования Intel® QAT и опциональные варианты расширения внутреннего хранилища данных, включая mini-PCIe, M.2 и NVMe.

Новая разработка Supermicro SYS-E300-9D представляет собой компактную коробочную встраиваемую систему, отлично подходящую для следующих сфер применения: устройства сетевой безопасности, SD-WAN, контроллеры vCPE и серверы граничных вычислений NFV. Система на базе материнской платы Supermicro X11SDV-4C-TLN2F mini-ITX с четырёхядерным 60-ваттным процессором Intel Xeon D-2123IT SoC поддерживает до 512 ГБ памяти, два порта 10GbE RJ45, четыре порта USB и один жёсткий диск SATA/SAS, SSD или NVMe SSD.

Новинка SYS-5019D-FN8TP — это компактная (глубиной меньше 10 дюймов) встраиваемая система для стоек 1U, идеально подходящая для облачной и виртуализационной среды, сетевых устройств и встроенных приложений. Оснащаемая материнской платой Supermicro X11SDV-8C-TP8F flex-ATX с поддержкой восьмиядерного, 80-ваттного СнК-процессора Intel Xeon D-2146NT, эта энергоэффективная система со встроенным модулем криптографии и сжатия Intel QAT поддерживает до 512 ГБ памяти, четыре порта GbE RJ45, по два порта 10GbE SFP+ и 10GbE RJ45, два порта USB 3.0, четыре внутренних жёстких диска 2,5'' SATA/SAS или SSD, а также опциональные варианты расширения внутреннего хранилища, включая mini-PCIe, M.2 и NVMe.

Для получения дополнительной информации о решениях Supermicro с поддержкой высокопроизводительных СнК-процессоров Intel® Xeon® D посетите веб-сайт https://www.supermicro.com/products/nfo/Xeon-D.cfm.

Кроме новинок в ассортименте компактных коробочных или одноячеястых стоечных систем Supermicro также представляет новейшие энергоэкономичные решения на базе Intel® Atom® в безвентиляторных компактных корпусах, укороченных стойках 1U и минибашенных вариантах. Для получения дополнительной информации о разнообразных энергоэкономичных продуктах компании посетите веб-сайт: https://www.supermicro.com/products/nfo/Atom.cfm.

Для получения дополнительной информации о полной линейке встроенных модульных решений Supermicro посетите веб-сайт www.supermicro.com/Embedded или загрузите брошюру «Встраиваемые решения».

