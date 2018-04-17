День, когда на Apple впервые свалился успех

17 апреля 1977 года Стив Джобс Стив Возняк представили персональный компьютер Apple II на выставке West Coast Computer Fair в Сан-Франциско . В отличие от дебютного Apple I, который не вышел в широкую продажу, второе поколение «яблочных» компьютеров стало знаковым для компании — всего было продано, по разным подсчётам, от 5 до 6 миллионов Apple II, после чего модель была признана самым успешным ПК своего времени.

Компьютер базировался на процессоре MOS Technology 6502 с тактовой частотой 1 МГц, объём оперативной памяти был равен 4 КБ и столько же памяти находилось в распоряжении пользователя для записи файлов. Монитор и кассетный магнитофон были дополнительными опциями. В отличие от большинства конкурентов, Apple II мог выводить на дисплей цветную графику в разрешении 280x192 при 6 цветах — такие характеристики в 1977 году очень впечатляли.

Apple II — по-настоящему персональный компьютер и самая успешная модель своего времени

А ещё в этот день…

17 апреля 1941 года в свет вышел первый вертолёт-амфибия на поплавковом шасси. Экспериментальная модель VS-300 совершила пробный полёт и успешно приземлилась на воду, чем немало удивила публику на презентации в США . Автор амфибии, учёный-авиаконструктор Игорь Сикорский , видел будущее своего детища в спасательных работах на водной поверхности. Мощность вертолёта составляла всего 65 лошадиных сил, максимальная скорость достигала 100 км/ч, а продолжительность полёта ограничивалась полутора часами.

Первый в мире вертолёт-амфибия Sikorsky VS-300 17 апреля 2009 года компания Fujitsu объявила о создании технологии биометрической аутентификации по венам ладони. Вместо того, чтобы вводить пароли, достаточно было поднять руку над специальным датчиком — он опознавал владельца всего лишь за 1 миллисекунду и безошибочно срабатывал, даже если владелец компьютера пошевелил ладонью во время сканирования.

Fujitsu PalmSecure опознаёт владельца ПК без контакта с датчиком за 1 миллисекунду

Fujitsu PalmSecure опознаёт владельца ПК без контакта с датчиком за 1 миллисекунду

Fujitsu PalmSecure опознаёт владельца ПК без контакта с датчиком за 1 миллисекунду

Технология получила название PalmSecure и в массовых устройствах появилась лишь спустя несколько лет — её носителем стал ноутбук Fujitsu Celsius H730, выпущенный в ноябре 2013 года. Гигиеничная и бесконтактная система придётся кстати в компьютерах учреждений здравоохранения, банках и предприятиях розничной торговли.