Невидимый чехол Moshi защитил мой MacBook от смерти

Невидимый чехол Moshi защитил мой MacBook от смертиЯ перешел на MacBook в начале 2016. Подарил себе 13-дюймовую Прошку 15 года на праздники и ни разу не пожалел. Компьютер отработал каждую копейку на миллион %.

Но за 2 года, до 2018, он просто устал. Начинки мне хватило бы еще лет на 5, а вот корпус пришел в негодность. Он потерся, местами поцарапался и даже помялся. Скрипя душой, я махнул его на аналог 2017.

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Чтобы новый ноутбук продержался дольше, оснастил его надежной защитой. Купил сверхтонкий полупрозрачный чехол Moshi, который я называю невидимым. О нем подробнее.

Почему все MacBook так просто царапаются

Есть мнение, что корпуса MacBook невероятно надежны. Говорят, что спустя 2-3 года на них может не быть даже царапин. Это не так.

Если вы РЕАЛЬНО пользуетесь своим портативным компьютером, а не просто смотрите на него сквозь бронированное стекло, в идеальном состоянии вы его удержите вряд ли. И это меня даже не удивляет.

Алюминий достаточно мягкий, поэтому любое падение грозит MacBook одной или парой вмятин. Сверхострые углы очень просто сбиваются при минимальном ударе, а царапины под клавиатурой легко появляются от кнопки силиконового ремешка Apple Watch.

Корпус из анодированного алюминия — это и стильно, и модно, и молодежно. Но точно не надежно.

Именно поэтому я решил обзавестись защитным кейсом. Искал такой, чтобы не увеличивал габариты, но выполнял свою задачу на все 100%. Нашел.

Нашел невидимый защитный чехол от Moshi

Знакомьтесь, это Moshi iGlaze. На моем MacBook Pro его почти не видно, но я не сомневаюсь, что он спасет ноутбук даже от невысокого падения.

Производить предлагает три варианта чехла: темно-серый, прозрачный и розовый.

Последний сразу в топку, его даже девочки не оценят. Темно-серый отлично смотрится на «Сером космосе», а прозрачный — на серебристых MacBook 2016 и выше.

Чехол состоит из верхней и нижней половинок, которые надеваются на ноутбук за 2 минуты без инструкции. Но она также есть в коробке.

Неправильно надеть не получится. Все на зажимах, нужно просто приложить половинки к ноутбуку и защелкнуть их. При этом доступ ко всем интерфейсам и забору воздуха для охлаждения останется.

Тактильно этот чехол мне ОЧЕНЬ нравится

Чехол относительно дорогой. В РФ за него просят около 4 тыс. руб., а цена в мире до $60. Но он того стоит.

Имел удовольствие трогать дешевые кейсы такого формата в переходах и на бестолковых островках в ТЦ. Какая-то жесть из противного на ощупь бюджетного пластика или (что еще хуже) силикона, которая разваливается уже через пару месяцев. Ерунда.

Moshi удалось сделать приятно. Честно, не знаю, что мне больше нравится тактильно — металл, который использует Apple, или этот пластик. Склоняюсь к последнему.

Накладка матовая и немного шершавая. Она не впивается в руку на гранях и не вызывает чувства отторжения. Если бы Apple занялась подобными аксессуарами, они бы были примерно такими.

Круто, что MacBook в iGlaze не скользит в руках. Могу спокойно взять его вместе с тонной бумажных документов и не бояться, что он неожиданно выскочит. Раньше даже не пробовал проворачивать подобные трюки — ноутбук так и норовил упасть на пол.

В Moshi сумели сделать невидимые зажимы

Чехол аккуратный. Я когда-то пользовался бронебойной накладкой UAG, но это вообще не то. Ее можно было максимум в отпуск или командировку захватить, но не на каждый день. Здесь иначе.

Уже пару недель ношу iGlaze, не снимая, и не могу найти реальных минусов, чтобы хотя бы подборку из неприятных нюансов для этой статьи собрать. Максимум, вам просто могут не нравиться чехлы в любом виде, тогда я вас пойму.

Чехол запоминается деталями, которые в глаза сразу не бросаются. Например, у него очень маленькие и аккуратные зажимы, которыми он крепится к корпусу ноутбука. Без макро-линзы их почти не видно.

Если бы в Moshi использовали дешевый пластик неизвестного происхождения, их пришлось бы сделать куда больше по размеру, чтобы они просто не обломались. Но этого удалось миновать.

А какие ножки… Они приподнимают MacBook над столом повыше, чтобы он лучше охлаждался. Для новых ноутбуков Apple это актуально.

Круто, что чехол не увеличивает габариты

Пластиковая накладка почти не увеличивает габариты ноутбука. В ней он влезает в любой чехол-конверт, в чем я убедился на собственном опыте.

Если нужно в далекий путь с автобусами, поездами и пересадками, у меня вместе сразу два защитных чехла. Глупость? Нет. Подстраховка. Так даже в чемодан и в багаж сдавать можно — по крайней мере, в теории.

Moshi iGlaze удался на славу, и реальных альтернатив мне найти так и не удалось. Я еще смотрел на аналог от LAUT, но у этих ребят настолько стремный логотип на половину ноутбука, что не решился. Да и пластик у них обычно сильно царапается.

Если вы используете свой MacBook Pro настолько же активно как я, обязательно обзаведитесь нормальной защитой. Даже в метро кто-то локтем по рюкзаку с ноутбуком случайно влепит, и останетесь со вмятиной. Бред же.

Единственное — недешево. Если знаете что-то настолько же качественное, но не такое дорогое, обязательно посоветуйте. У меня как раз вторая Прошка скоро из ремонта приедет, нужно и ее зачехлить.

Moshi iGlaze на оф. сайте