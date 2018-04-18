Intel разрешит антивирусам использовать встроенную в процессор защиту от угроз

Компания Intel планирует позволить разработчикам антивирусного ПО использовать ресурсы встроенного в процессор графического ядра для сканирования компьютеров на предмет различных киберугроз. Предполагается, что данная мера положительно скажется на производительности и автономности ряда систем.

«Современные технологии сканирования могут обнаруживать кибератаки на системную память ценой производительности процессора. Благодаря функции Accelerated Memory Scanning сканирование осуществляется за счет интегрированного графического процессора Intel, позволяя ускорить процесс, одновременно уменьшая влияние на производительность и энергопотребление», — отметил вице-президент по безопасности компании Intel Рик Эчеваррия (Rick Echevarria). По его словам, первые тесты показали снижение нагрузки на процессор с 20% до 2%.

Технология Intel Threat Detection Technology будет доступна для процессоров Intel 6-го, 7-го и 8-го поколений. Данная функция позволит антивирусам перенести нагрузку при сканировании с центрального процессора на графический процессор, поскольку встроенное графическое ядро в любом случае простаивает большую часть времени.