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Sony убивает PlayStation Vita
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Sony убивает PlayStation Vita 

Ferra.ru 3 часа назад
Компания Sony прекратила производство портативной приставки PlayStation Vita. Об этом сообщило испанское подразделение Sony в ответ на жалобу пользователей в Twitter о том, что на местном рынке устройство пропало из продажи и купить его стало невозможно.
В других регионах, тем не менее, проблем с покупкой PlayStation Vita пока не наблюдается, но можно ожидать, что вскоре устройство пропадёт с полок магазинов по всей Европе.
На помним, в Японии устройство появилось 17 декабря 2011 года. Изначально популярность Vita на родном рынке была очень высокой, однако спрос со временем стал падать. Каков точный общий тираж Vita никто не знает. В Sony давно приняли решение не раскрывать эти данные. А последние официальные отчеты за 2013 год говорят лишь о 4 миллионах реализованных консолей.
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