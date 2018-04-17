Sony убивает PlayStation Vita

Компания Sony прекратила производство портативной приставки PlayStation Vita. Об этом сообщило испанское подразделение Sony в ответ на жалобу пользователей в Twitter о том, что на местном рынке устройство пропало из продажи и купить его стало невозможно.

В других регионах, тем не менее, проблем с покупкой PlayStation Vita пока не наблюдается, но можно ожидать, что вскоре устройство пропадёт с полок магазинов по всей Европе.