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Пользователи пожаловались на читерскую утилиту ASUS
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Пользователи пожаловались на читерскую утилиту ASUS 

GameGuru 3 часа назад
На днях на Reddit появился пост, критикующий Sonic Radar 3 — утилиту третьей версии от ASUS. Программа анализирует звуки, поступающие на аудиоплату, и визуализирует их внутри игры. Как показывает ролик, пользующиеся ею люди видят на радаре, откуда по ним стреляют.
Часть пользователей согласились с автором поста, но многие оппонировали ему. Zeke1919 назвал Sonic Radar 3 «в большей степени мусором», потому что «она забагованая и не работает в половине случаев». «Утилита улавливает любой звук, который вы производите, — продолжает он. — да, наверняка, ее не следует разрешать, но она точно не дает возможностей как у wallhack».
Другой пользователь, чья материнская плата поддерживает функцию, назвал ее ненужной. «Программа скорее запутает вас, если конечно вы не глухой», — пишет kespec. Он же упомянул, что Sonic Radar 3 не различает звуки выстрелов от шагов, взрывов и прочих эффектов.
Этот недостаток указан на сайте ASUS: программа не вмешивается в движок игры — оттуда и погрешность. Производитель пишет, что Sonic Radar 3 «разработана как помощь для проигроков и геймеров, которые плохо слышат или не могут воспользоваться чистым звуком». Но в некоторых ситуациях, например при штурме, утилита способна дать преимущество.
Как считаете: Sonic Radar 3 — это чит или нет?
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