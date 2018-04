Подтверждена влагозащита OnePlus 6

OnePlus 6 практически наверняка получит корпус, устойчивый к попаданию влаги и пыли по одному из международных стандартов IP. На это вполне однозначно указывает видеотизер, опубликованный на официальной странице OnePlus в Twitter. Если информация подтвердится, «шестерка» станет первым смартфоном производителя с влагозащитой.

Don’t you just hate it when you have to stop using your phone when it rains? So do we pic.twitter.com/QEnOdm3Xtk

— OnePlus (@oneplus) 16 апреля 2018 г.

Учитывая, как осторожно производитель намекает нам на защищенность будущего смартфона, демонстрируя лишь редкие капли, можно предположить, что OnePlus 6 будет сертифицирован по стандарту IP53. Этот стандарт предусматривает защиту электронного устройства от брызг, но не гарантирует сохранения его работоспособности при погружении под воду. По аналогичному стандарту защищены Google Pixel первого поколения.

Презентация OnePlus 6 должна пройти до конца апреля текущего года. Смартфон получит процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти, полноэкранный дизайн и продвинутую фотокамеру. Кроме того, OnePlus 6 станет первым смартфоном OnePlus с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi. Его розничная цена ориентировочно составит 525 долларов США.

