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Китайцы показали смартфон ZTE Nubia Z18
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Китайцы показали смартфон ZTE Nubia Z18 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон ZTE Nubia Z18 (модельный номер NX606J), пока не представленный официально.
На прошлой неделе ZTE представила смартфон Nubia Z18 mini, а это более крупная и мощная модель. Смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной камерой и сканером отпечатков на задней панели.
ZTE Nubia Z18 оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), основной двойной камерой на 24 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Аккумулятор обладает емкостью 3350 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой nubia UI. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 148,58 х 72,54 х 8,55 мм, а вес — 172 грамма.
Смартфон ZTE Nubia Z18 выйдет в чёрном и золотистом цветовых вариантах. Официальный дебют ожидается в конце апреля или начале мая 2018 года.
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