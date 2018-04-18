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Смартфон ASUS ZenFone Pro (M1) получит аккумулятор на 5000 мАч и чистый Android Oreo
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Смартфон ASUS ZenFone Pro (M1) получит аккумулятор на 5000 мАч и чистый Android Oreo 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: VGTimes.Ru
В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне ASUS ZenFone Pro (M1), пока не представленном производителем официально.
ASUS ZenFone Max (M1)
По предварительной информации, смартфон получит ёмкий аккумулятор на 5000 мАч, что при использовании чипсета Qualcomm Snapdragon 636 обеспечит продолжительное время автономной работы.
ASUS ZenFone Pro (M1) оснащается 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев, основной камерой 16 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп. Смартфон можно будет разблокировать по лицу пользователя. Объём оперативной памяти составит 4 или 6 ГБ, встроенной флеш-памяти — 32 или 64 ГБ. Предусмотрено три слота — два под SIM-карты и один под карты памяти microSD. Также отмечается чистый Android Oreo, без фирменных надстоек.
Официальный дебют ASUS ZenFone Pro (M1) ожидается 23 апреля 2018 года.
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