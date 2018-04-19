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Объявлены российские цены на смартфоны ASUS Zenfone 5
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Объявлены российские цены на смартфоны ASUS Zenfone 5 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: MobileDevice.ru
Компания ASUS представила сегодня в России свои новые смартфоны серии ZenFone 5. Изначально линейка дебютировала на февральской выставке MWC 2018. В неё вошли базовая Zenfone 5, упрощённая Zenfone 5 Lite и флагманская Zenfone 5 Z. Все они выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне.
ASUS Zenfone 5  ASUS Zenfone 5  Базовая модель ASUS Zenfone 5 получила безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойную основную камеру. Справа от выреза выводятся уведомления системы, а слева — приложений. Что интересно, экран подстраивается под ситуацию и контент, например, при воспроизведении видео в горизонтальном режиме «вырез» исчезает и не мешает.
ASUS Zenfone 5 Lite
ASUS Zenfone 5 Lite
ASUS Zenfone 5 Lite
Zenfone 5 оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 12 Мп с сенсором Sony IMX363 и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. В его основе лежит Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной фдеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч.
Смартфон ASUS Zenfone 5 Lite может похвастаться двумя двойными камерами — фронтальной на 20 Мп с сенсором Sony IMX376 и основной на 16 Мп. Дисплей имеет диагональ 6 дюйма и соотношение сторон 18:9, разрешение Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной фдеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и карты памяти microSD. Поддерживаются NFC. Разблокировать смартфон можно с помощью распознавания лица.
Смартфон ASUS Zenfone 5 Z — мощная модель на базе топового процессора Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. В остальном он похож на Zenfone 5, включая 6,2-дюймовый дисплей Full HD+ с соотношением сторон 19:9 и двойную основную камеру на 12 Мп.
Фирменная оболочка ZenUI 5 на баще Android Oreo получила систему искусственного интеллекта для расширения различных функций, включая возможности камеры.
Смартфоны ASUS Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite в версиях 4+64 ГБ поступили в продажу по цене 27 990 и 23 900 рублей, соотвественно. Флагманский Zenfone 5 Z должен появиться в магазинах в конце июня. Рекомендованная цена на него пока не объявлена.
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