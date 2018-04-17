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Мир, труд, май: к анонсу готовится mid-end смартфон Oppo A3
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Мир, труд, май: к анонсу готовится mid-end смартфон Oppo A3 

MDDevice 3 часа назад
Фото: MDDevice
Одним из следующих смартфонов Oppo может стать аппарат с названием A3. В сети ходят слухи, что данный смартфон выйдет уже в следующем месяце. В отличии от семейства R15, новый Oppo A3 будет полностью относиться к средней ценовой категории, так называемый mid-end смартфон. Хотя те, кто решатся потратить на него свои деньги, вряд ли смогут пожаловаться на слабосильность устройства или недостаток памяти — чего-чего, а этого добра в Oppo A3 окажется предостаточно.
Oppo A3 построен вокруг однокристальной системы MediaTek MT6771, более известной как Helio P60. Объемы оперативной памяти составляют 4 Гбайт, а встроенной памяти в смартфоне целых 128 Гбайт. Этого вполне достаточно, чтобы отдаться фото и видео-съемке, не задумываясь об экономии места. Основной сенсор имеет разрешение 16 Мп, фронтальный — 8 Мп.
Дисплей в Oppo A3 имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение 2280×1080 пикселей. Из цифр становится ясным две вещи: что соотношение сторон в Oppo A3 будет 18:9 и что фронтальная часть имеет выемку. В новинке есть 3,5-миллиметровый разъем, аккумулятор на 3300 мАч, ОС Android 8.1 Oreo, два микрофона. Габариты смартфона — 156×75,3×7,8 мм, масса — 159 граммов.
На картинках mid-end смартфон Oppo A3 предстает в интересном виде с дизайном корпуса как у OPPO F7 Diamond Black Special Edition. Это может привлечь дополнительную публику, отдающую предпочтение необычным линиям и углам. В продажу Oppo A3 должен поступить уже совсем скоро, прямо к празднику первого мая. Стоимость определена на уровне 1 999 юаней или $318.
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