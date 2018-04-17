Почему я отказался от Apple Watch и выбрал Samsung Gear S2

Почему я отказался от Apple Watch и выбрал Samsung Gear S2А теперь спускаем пар, выдыхаем и не спешим бросать в меня камни:) Эта статья носит субъективный характер и мнение автора может абсолютно не совпадать с вашим.

Достаточно долго я весьма скептически относился к такой категории «умных» устройств, как смарт-часы. Но в сентябре 2014 года Apple показала свои первый носимый аксессуар и в сердце что-то зажглось.

К покупке я созрел лишь к концу 2015 года. Во-первых, сами часы не поступали в продажу до апреля, потому что Apple по уже сложившейся традиции анонсировала продукт, который был слишком сырой для рынка.

Во-вторых, долго думал — стоит ли, нужно ли. В итоге, решился и в декабре 2015 года Apple Watch закрасовались на моем запястье.

34 дня с Apple Watch…

Сначала была эйфория. 40 минут первой настройки, магия Apple, все дела. Часы не снимал с руки сутками. Постоянные уведомления, насыщенные цвета пусть и миниатюрного, но OLED-экрана (выбирал 42-миллиметровую версию)…

Все это быстро надоело и Apple Watch отправились на доску объявлений, где были успешно проданы всего за несколько часов.

…и еще неделя

Через год я поддался ностальгии и снова купил Apple Watch, но уже Series 2.

Часы стали шустрее, отзывчивее, но убивало одно — прежний, откровенно наскучивший дизайн.

Спустя неделю я словил себя на мысли, что большую часть времени смарт-часы лежат на прикроватной тумбочке и мне просто лень их лишний раз надевать.

Вердикт — продать. Сказано — сделано, и через десять дней после покупки смарт-часы отправились туда же, куда и их предшественники.

Привет, Samsung Gear S2 За плечами Apple Watch, Mi Band двух поколений, Amazfit от Xiaomi, парочка ноунейм браслетов и двое Pebble. Самые теплые впечатления остались от Pebble Steel с монохромным экраном. Шикарные часы с отличной автономностью, но в 2018-м их возможностей явно не хватало и девайс был продан.

К компании Samsung я всегда относился с определенным скептицизмом. Большинство смартфонов в среднем сегменте считаю явно переоцененными, да и вообще бренд, который производит тысячи устройств из самых разных сфер несколько настораживает.

В очередной раз соскучившись за носимым девайсом, решил поменять наушники Nixon Master Blaster на Gear S2.

Два месяца эксплуатации и я готов выступить прокурором в отношение Apple Watch. Часы от Apple уступают южнокорейскому гаджету сразу по нескольким моментам.

Дизайн

На фото лишь часть носимых устройств Samsung

C 2014 года Apple не изменила дизайн своего единственного носимого аксессуара. Ребят, но у вас же самый талантливый дизайнер в отрасли. Джонни, выпей еще немного энергетика, нарисуй нормальные часы с круглым экраном — люди ждут этого.

Эти смарт-часы Apple выпускались через год. Каждые.

В случае с Samsung видно желание компании экспериментировать. Были и с плоским, и с изогнутым экраном. Наконец, наигравшись с формами, компания выбрала классический круглый циферблат, за что ей и хочется сказать спасибо.

Часы должны оставаться часами. Умные они или нет — неважно, но лично эту форму я считают самой удачной.

Органы управления

В свое время Apple пела дифирамбы элементу с гордым именем Digital Crown. Все, как в механических часах и полная симуляция классического завода.

Вот только в жизни такое решение оказалось вовсе не практичным. Попробуйте надеть перчатки и усесться за руль байка или велосипеда. Скоро вы поймете, что это «коронка» постоянно нажимается, что очень выбешивает.

У Samsung управление осуществляется с помощью кольца. Предположить, что это будет настолько удобно, я не мог. В результате, навигация по меню — настоящее удовольствие.

А еще радует симметрично размещенные кнопки. Их две и они размещены по бокам и совсем немного выпирают над гранью корпуса. Т.е. физически при любом изгибе кисти вы случайно не нажмете на кнопки. Это серьезный бонус девайса.

Автономность

Я с ужасом вспоминаю те дни, когда батарея Apple Watch высаживалась за считанные часы. Потом Apple долго допиливала watchOS, всячески стараясь оптимизировать систему, но при сравнении с Gear S2 часы любого поколения от Apple отдыхают.

Gear S2 спокойно работают до трех дней от одного заряда при весьма внушительном потоке уведомлений из 5-6 мессенджеров. У Gear S3 все еще лучше, особенно после выхода недавнего патча.

Защита

Ion X и Gorilla Glass. Как думаете, кому верить? Разумеется проверенному годами бренду, специализирующемся на производстве ударопрочных стекол для мобильных устройств.

Вариант от Apple и «мегапрочное стекло» в свое время провалило все тесты. Есть и люксовая версия, но давайте посмотрим правде в глаза и сопоставим стоимость девайсов для среднестатистического потребителя.

Более того, продавая еще первое поколение Apple Watch, уже спустя месяц эксплуатации я заметил две еле уловимых, но царапины.

Gear S2 я также брал на вторичном рынке, но экран этих смарт-часов девственно чист, хотя предыдущий владелец честно признался — часы не жалел и эксплуатировал активно «и в хвост, и в гриву».

ПО «Самую защищенную ОС» ругают за полную закрытость. Сторонние приложения не имеют доступа к системе, что хорошо с точки зрения безопасности, но плохо, если вы решили быстро передать на свои Apple Watch понравившийся трек, которого нет в Apple Music.

В случае с Gear S2 нет никаких проблем. Вы просто качает MP3 откуда угодно, отмечаете трек в приложении на смартфоне и отправляете его на часы. Все.

Откуда резонный вопрос — нужна ли мне псевдозащищенность, когда речь идет о функциональности спортивного аксессуара? Думаю, нет.

Док-станция

Я ненавидел шайбу от Apple Watch. Ненавидел это подобие медицинского фонендоскопа, которая что выглядело не в кассу дизайну самих часов, что функционально явно уступает решению от Samsung.

Корейцы же позаботились о пользователи и не пожалели пару граммов пластика, положив в комплект полноценную док-станцию с прорезиненной основой.

На нее приятно класть часы. К ней можно подключить любой кабель microUSB. Часы не падают и надежно удерживаются даже при активной тряске.

Apple, ты разучилась делать продукты для людей

Мне сложно поверить в то, что я сейчас скажу. Apple реально перестала думать о пользователе.

Будучи закоренелым фанатом компании, я постепенно перехожу под крыло других брендов. Нет симпатии к единой компании и Samsung — лишь одна из них.

Но когда ты сравниваешь устройство, в отношении которого верил — лучше Apple смарт-часов быть не может, а потом обнаруживаешь, что сам себя обманывал, становится грустно.

Грустно от того, что ослепленный «надкушенным яблоком соблазна» иногда не замечаешь действительно достойные продукты. Последние несколько поколений смарт-часов Samsung — одни из них.