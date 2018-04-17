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MSI выпустит на российский рынок материнскую плату «Илья Муромец»
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MSI выпустит на российский рынок материнскую плату «Илья Муромец» 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания MSI провела презентацию своей новой линейки материнских плат. Мероприятие проходило в интерактивно-развлекательном центре Cyberspace. Рассказать об особенностях процессоров Intel Core восьмого поколения, технологии Intel Optane и материнских платах MSI на чипсетах B360, H370 и H310 приехали специалист по техническому маркетингу компании Intel Влад Никонов и технический директор российского офиса MSI Дмитрий Лукин.
Влад Никонов, специалист по техническому маркетингу компании Intel
Дмитрий Лукин, технический директор российского офиса MSI  Но главным анонсом мероприятия стало представление эксклюзивной модели для российского рынка, материнской платы «B360M Mortar Илья Муромец». Начался показ со стилизованного шоу, подготовленного школой фехтования «Люди с мечами» и школой сайберфайтинга. Менеджер специальных проектов «MSI Россия» Василий Макров рассказал, как родилась идея создания модели с «русской душой» специально для рынка стран СНГ. Изображение богатыря Ильи Муромца для оформления коробки и BIOS новой платы создал художник Андрей Кузинский.
А кульминацией презентации стал розыгрыш материнской платы «Илья Муромец». Желающим принять в нём участие предложили ряд испытаний, а те, кто успешно с ними справился, получили фирменные подарки от компании MSI.
В демозоне компания представила образцы новых материнских плат 300-й серии, а также новинки из линейки игровых ноутбуков: ещё не поступившие в продажу GE63 Raider RGB и GS65 Stealth Thin с процессорами Intel 8-го поколения и графикой NVIDIA GTX 10-й серии.
Большую подборку фотографий с мероприятия можно увидеть в официальной группе компании во «ВКонтакте».
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