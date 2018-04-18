Материнская плата «Илья Муромец» от MSI

MSI представила линейку материнских плат на 300-й серии чипсетов Intel . Презентация проходила в интерактивно-развлекательном центре Cyberspace… и мы там были, мед-пиво пили, матерями восхищались, их силе богатырской ужасались.

Статистика продаж — полезнейшая вещь. Благодаря ей можно предполагать, что именно из свежей линейки купят с наибольшей долей вероятности и в наибольших количествах. Так, B250M Mortar в свое время разлетелась быстрее горячих пирожков, что и понятно: бюджетно и качественно. Потому стилизация ее старшей сестры, B360M Mortar, совершенно неудивительна.

Причем, под стилизацией подразумевается отнюдь не лицо Илья Муромца 240 на 120 пикселей в углу коробки. Нет, речь о полноценной работе, для которой привлекли известного художника Андрея Кузинского. Он нарисовал Илью Муромца, ведь для региональной версии народной материнской платы, особенно с учетом нынешних политических веяний, нет варианта лучше народного, былинного героя. Муромец в исполнении Кузинского получился добротным: крепким, пафосным, качественным, прям ух! К слову о качестве, портфолио у художника впечатляющее.

Помимо стилизованной коробки, B360M Mortar « Илья Муромец » идет в комплекте с тематически оформленным ковриком для мыши, а также соответствующим фоном UEFI (Click BIOS 5). Также, покупая духовно-скрепное комплектующее, геймеры имеют право на «царские дары», если будут красными молодцами и выполнят ряд условий.

Технически B360M Mortar не является пределом мечтаний, но возможностей материнской платы хватит для сборки могучего игрового десктопа. Модель поддерживает: процессоры Intel Coffee Lake-S вплоть до Core i7-8700K, до 64 Гб оперативной памяти DDR4-2666, два М.2 SSD-накопителя, карты расширения PCI-E x4 и PCI-E x1, одну видеокарту (PCI-E 3.0 x16) и четыре SATA-накопителя; а также имеет гигабитный сетевой контроллер Intel I219-V, 8-канальный аудиокодек Realtek ALC892, пару радиаторов VRM и множество разъемов (комбинированный PS/2, х4 USB 2.0, DVI-D, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.1 Type-A и USB 3.1 Type-C, х5 Mini-Jack и оптический S/PDIF).

Разумеется, на «Илье Муромце» свет клином не сошелся. На презентации показывали моделей разных ценовых категорий, из которых нам больше всех понравилась B360 Gaming Arctic — такая белоснежная и бомбически красивая. Помимо железа, совместное мероприятие MSI и Intel запомнилось выступлением представителей в лице Влада Никонова (Intel) и Дмитрия Лукина (MSI). Никонов коротко рассказал о сути технологии Intel Optane и об особенностях 8-го поколения процессоров, которые мы лучше покажем. Так нагляднее.

Технический директор MSI Дмитрий Лукин провел целую лекцию, где затронул множество интересных аспектов, касающихся как непосредственно моделей компании, так и партнерских технологий. Конкретно, речь об Intel Optane, которая отлично подойдет для тех, кому не по карману SSD-диск с большим объемом памяти. Optane же позволяет ограничиться 16 Гб накопителем, который технология делает, грубо говоря, «ускорителем» обычного HDD. Увы, скорость классического, даже самого премиального винчестера не сравнится со скоростью твердотельника, но с Intel Optane эта проблема решается быстро. Главное, подобрать правильную материнскую плату и процессор, о чем и говорилось на презентации.