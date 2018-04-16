Asus стесняется выреза в дисплее?

России 15 апреля стартовал предзаказ безрамочного Asus Zenfone 5. Девайс можно предзаказать на официальном сайте Asus или на сайте оператора сотовой связи МТС . Девайс оценили в 27 990 рублей, что довольно неплохо за смартфон с 6,2-дюймовым безрамочным дисплеем FHD+, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти.

Порадует многих и 12-Мп двойная основная камера, порт Type-C, а также аккумулятор на 3300 мАч, однако вопросы вызывает процессор Snapdragon 636. Он здесь бюджетный, такой же устанавливается в Xiaomi Redmi Note 5, который можно приобрести за 15 тысяч рублей — за вдвое меньшую стоимость. Поэтому в случае с Zenfone 5 потребители будут платить за уникальный дизайн, отличающийся вырезом в дисплее, но и здесь Asus решила не делать ставку на вырез.

Техноблогер Евгений Макаров заметил, что если зайти на сайт производителя и просмотреть официальные рендеры, можно заметить нежелание Asus форсить вырезом в дисплее. Компания использует такие стандартные градиентные обои, при которых среднюю и нижнюю часть дисплея видно отлично, тогда как верхняя часть за счет темной области обоев скрывает вырез в дисплее:

И нет сомнений в том, что если бы компания действительно видела в вырезе своего рода фичу, таким образом скрывать бы её не стала. Вырез в дисплее не нравится многим пользователям, стоит изучить какую-либо из соцсетей, чтобы понять негодование юзеров. Однако, на мой взгляд, вырез стал необходимостью, ведь датчики нужно где-то расположить, и в то же время производители хотят увеличить полезную область фронтальной панели, и рамки в этом случае выступают в виде ограничения.

А что думаете по этому поводу вы? Выреза в дисплее стоит стесняться, или же это действительно фича?