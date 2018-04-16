Ещё
Как поставить песню на звонок iPhone: хитрость против копирайта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как поставить песню на звонок iPhone: хитрость против копирайта 

Chip.ru 56 минут назад
Фото: Chip.ru
Компания Apple поддерживает авторские права и делает все, чтобы пользователи покупали музыку в официальном магазине iTunes. Поэтому на рингтон iPhone можно поставить только честно купленные треки.
Нет, мы не имеем в виду, что покупать музыку — это плохо: магазин iTunes является лидером в области дистрибуции цифрового аудио. Apple рассматривает музыку, как любой товар, и позволяет потребителю оценить его (прослушать отрывок) и приобрести именно то, что хочется (отдельный трек, а не весь альбом).
Кроме того, можно искать музыку по отдельным исполнителям или же, наоборот, просматривать актуальные топ-чарты. Купленные в iTunes песни можно устанавливать на звонок «родными» средствами Apple. Да и цены в iTunes для России и СНГ не особо кусаются: один трек стоит где-то 19 рублей.
Но если вы слушаете исключительно нордический блэк-метал и считаете, что в iTunes одна попса, или пишете музыку сами, или хотите поставить на звонок именно тот рев бизона, который вы сами только что вырезали из видеоролика на YouTube — никакая покупка уже не поможет. На этот случай даем подробную инструкцию, как закачать любой рингтон на iPhone.
Общий принцип
Для того чтобы добавить новый рингтон на iPhone, нужно создать аудиофайл в формате. m4r длительностью не более 30 секунд, при помощи автоматической синхронизации перенести его на устройство и установить в качестве звонка.
1. Создаем файл рингтона
Для рингтонов на iPhone есть два правила: они должны иметь длительность не более 30 секунд и быть в специальном формате. m4r.
Есть несколько способов создать такой файл: Через сервисы обрезки аудио, например, Audiko или Ringer.org. Загрузите туда файл песни, установите длительность, выберите формат скачивания m4r и скачайте получившийся рингтон на компьютер. Подойдет для пользователей Mac OS. При помощи программ обрезки аудио, например, iRinger. Устанавливаем программу, открываем ей аудио, обрезаем, сохраняем в m4r. Подойдет для пользователей Windows. При помощи самого iTunes. Подойдет для всех. Процедура следующая: Откройте iTunes на компьютере. Нажмите Файл → Добавить файл в медиатеку. Выберите нужный аудиофайл и нажмите ОК.
Прослушайте добавленную песню в iTunes и найдите отрывок, который будет рингтоном.
Нажмите правой кнопкой на песню и выберите пункт Сведения. Перейдите на вкладку Параметры. Установите флажки Начало и Время остановки и в полях рядом введите начало и конец отрывка, например, 0:46 и 1:13. Нажмите ОК.
Еще раз нажмите на песню правой кнопкой и выберите Создать версию в формате AAC либо Файл → Конвертировать → Создать версию в формате AAC. Под оригинальным треком появится укороченный.
Нажмите правой кнопкой мыши на укороченный отрывок и выберите Показать в проводнике Windows.
Откроется папка с файлом. В Windows перейдите в Панель управления → Свойства папки → Основные и снимите флажок Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов.
Вернитесь в папку, и вы увидите, что у файла рингтона появилось расширение. m4a. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Переименовать. Замените m4a на m4r (такой формат у рингтонов в iPhone) и перетащите его в любую другую папку на своем компьютере. 2. Переносим файл на iPhone
Готовый рингтон в нужном формате необходимо скинуть на устройство. Это тоже не так просто, как кажется. Есть два способа сделать это: При помощи iTunes. Для этого нужно поместить созданный аудиофайл в папку Звуки (Рингтоны) в iTunes и синхронизировать данные с устройством. Как это сделать, зависит от вашей версии iTunes. Если у вас iTunes версии ниже 10, просто перетащите файл в окно iTunes, открыв в программе папку Рингтоны (Звуки). Затем подключите iPhone к компьютеру, запустится синхронизация устройства, и файл будет добавлен на iPhone.
Если у вас iTunes версии от 10 до 12.6, папка Рингтоны (Звуки) в программе скрыта. Открыть ее можно несколькими способами: перетащить файл рингтона в окно программы; нажать Сtrl+O, выбрать файл и нажать ОК; перейти в меню Правка → Настройки → Основные и установить галочку Рингтоны (Звуки) и файл в появившуюся папку; нажать правой кнопкой мыши на меню iTunes, выбрать Править меню, установить галочку Звуки и в появившуюся папку перетащить файл. Если перетаскивание не работает — копировать нажатием Ctrl + C / Ctrl +V. После чего подключите iPhone, и синхронизация перенесет файл на устройство.
Если у вас iTunes 12.7, сначала подключите iPhone к компьютеру, дождитесь, пока запустится синхронизация, а затем возьмите файл рингтона и перетащите (копируйте нажатием Ctrl + C / Ctrl +V) его на изображение вашего устройства в разделе Устройства. При помощи сторонних программ. Лучшей на данный момент является Waltr 2. Она доступна и для Windows, и для Mac OS. Установите программу, подключите iPhone к компьютеру (кабелем или по Wi-Fi), дождитесь, пока программа его найдет, а потом просто перетащите готовый рингтон в окно программы. Файл будет автоматически добавлен на iPhone. 3. Устанавливаем песню на звонок iPhone
Каким бы из способов переноса вы ни воспользовались, в конечном итоге файл должен оказаться на iPhone в папке Рингтоны (Звуки). Откройте на iPhone Настройки → Звуки → Рингтон.
Ваша песня будет первой в списке. Нажмите на нее, чтобы сделать ее звонком. Читайте также: Лучшие приложения для iPhone-2018: как найти?
Не отвертишься: как записать разговор на iPhone
Переход на iOS 11.3: как подготовить iPhone и iPad Фото: pixabay.com
Chip.ru: последние новости
Какие смартфоны-флагманы в России дешевеют быстрее всего? Vivo V9: смартфон с интуицией Лучшие карманные принтеры для телефона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль302
Россия получила неожиданную поддержку64
Ответ США признали губительным для россиян350
Москва назвала виновника химатаки в Сирии312
Трамп предъявил России новое обвинение395
Новости партнеров
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение