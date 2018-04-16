Sony уменьшила ридер Digital Paper на базе E Ink со стилусом

Компания Sony представила уменьшенную версию своего планшета на базе электронных чернил Sony Digital Paper. Ранее она выпускала 13,3-дюймовые ридера, а теперь стала доступна 10,3-дюймовая модель.

Если предшественники имели формат A4, то модель с маркировкой Sony DPT-CP1 ближе по размеру к A5. Разрешение E Ink-дисплея составляет 1404 х 1872 пикселя. Объём встроенной памяти достигает 16 ГБ. Предусмотрена поддержка Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 и NFC. По словам производителя, одной подзарядки должно хватать на месяц использования по часу в день при выключенных Wi-Fi и Bluetooth.