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Экоакцию по сбору отслужившей электротехники проведут на 1-ой Останкинской
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Экоакцию по сбору отслужившей электротехники проведут на 1-ой Останкинской 

Управа Останкинского района 54 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
Экоакцию по сбору отслужившей бытовой и электротехники проведут в Останкине в ближайшую субботу, 21 апреля. Как сообщила представитель организатора, экодвижения «РазДельный Сбор» Ольга, пункт приема электрохлама будет работать на 1-ой Останкинской улице.
По ее словам, все собранное в ходе акции вторсырье будет отправлено на переработку.
— Каждый желающий сможет принести сломанные пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры, компьютерные мониторы, провода, «мышки», системные блоки, принтеры, сканеры, телефоны, плееры, видео и аудиокассеты, аккумуляторы от телефонов и ноутбуков и старые CD/DVD — диски. Также на пункте будут собирать использованные батарейки.
Акция будет проводиться по адресу ул. 1-ая Останкинская, 41/9 с 12.00 до 14.00. (иб)
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