Видеокарта топового MacBook в два раза слабее Radeon RX 580

Видеокарта топового MacBook в два раза слабее Radeon RX 580В бета-версии macOS 10.13.4 появилось прямое упоминание поддержки внешних видеокарт, подключенных посредством стандарта eGPU. Разработчики гарантировали нативную поддержку топовых видеокарт без лишних танцев с бубном.

Несмотря на то, что eGPU в macOS 10.13.4 пока находится в стадии глубокого тестирования, ресурс ArsTechnica решил провести собственное расследование и сравни производительность топового MacBook Pro со штатной видеокартой и с графическим ускорителем AMD Radeon RX 580.

В результате, в битве участвовали: Radeon Pro 460, установленная в модельной линейке MacBook Pro 2016 года топовой комплектации (в 2017-м Apple стала устанавливать Radeon Pro 560) и внешняя видеокарта Radeon RX 580.

Представители ArsTechnica сделали следующие выводы:

RX 580 в два раза производительнее Radeon Pro 460 Производительность внешней видеокарты при тесте Open GL выше в диапазоне от 20 до 75%

Производительность пока очень сильно зависит от конкретного приложения, что указывает на отсутствие должной оптимизаций в самой ОС macOS.

Некоторые приложение, например, Final Cut Pro X, отказываются использовать eGPU для обработки, перекладываю рендеринг на плечи встроенной в ноутбук графики.

Вердикт тестировщиков оптимистичный. Нативная поддержка eGPU открывает перед геймерами, дизайнерами, моделистами и ретушерами новые возможности. Единственное «но» — безотказной и стабильной работы придется подождать.