Ещё
Видеокарта топового MacBook в два раза слабее Radeon RX 580
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видеокарта топового MacBook в два раза слабее Radeon RX 580 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Видеокарта топового MacBook в два раза слабее Radeon RX 580В бета-версии macOS 10.13.4 появилось прямое упоминание поддержки внешних видеокарт, подключенных посредством стандарта eGPU. Разработчики гарантировали нативную поддержку топовых видеокарт без лишних танцев с бубном.
Несмотря на то, что eGPU в macOS 10.13.4 пока находится в стадии глубокого тестирования, ресурс ArsTechnica решил провести собственное расследование и сравни производительность топового MacBook Pro со штатной видеокартой и с графическим ускорителем AMD Radeon RX 580.
В результате, в битве участвовали: Radeon Pro 460, установленная в модельной линейке MacBook Pro 2016 года топовой комплектации (в 2017-м Apple стала устанавливать Radeon Pro 560) и внешняя видеокарта Radeon RX 580.
Представители ArsTechnica сделали следующие выводы:
RX 580 в два раза производительнее Radeon Pro 460  Производительность внешней видеокарты при тесте Open GL выше в диапазоне от 20 до 75%
Производительность пока очень сильно зависит от конкретного приложения, что указывает на отсутствие должной оптимизаций в самой ОС macOS.
Некоторые приложение, например, Final Cut Pro X, отказываются использовать eGPU для обработки, перекладываю рендеринг на плечи встроенной в ноутбук графики.
Вердикт тестировщиков оптимистичный. Нативная поддержка eGPU открывает перед геймерами, дизайнерами, моделистами и ретушерами новые возможности. Единственное «но» — безотказной и стабильной работы придется подождать.
iPhones.ru: последние новости
Новый король планшетов. Обзор iPad 2018 года за 24 990 рублей Huawei показала дикий флагман P20 с тройной камерой. Лучшей на рынке Я купил настоящий iPhone на AliExpress. Но вам не советую
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль302
Россия получила неожиданную поддержку64
Ответ США признали губительным для россиян350
Москва назвала виновника химатаки в Сирии312
Трамп предъявил России новое обвинение395
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение