OnePlus 6 позаимствует цвет корпуса у Galaxy S9

Следующий флагман китайской OnePlus получит в названии цифру 6. Смартфон, скорее всего, представят 5 мая, причём источники уже слили «живую» фотографию устройства. Теперь пришла очередь других подробностей — в этот раз касательно цвета корпуса.

Новые подробности о OnePlus 6 OnePlus 5T выпускали в трёх вариантах: чёрном, белом и красном оттенке «Lava Red». С новым поколением количество расцветок увеличится на одну. Об этом сообщает GizmoChina.

OnePlus 6 также представят в голубом цвете. Оттенок будет называться «Coral Blue», что совпадает с цветовым решением Galaxy S9. Информацию подтверждает рекламный постер.

Изображение содержит и другие характеристики смартфона. Флагман получит двойную камеру на 20 и 16 мегапикселей и топовую комплектацию с 8 ГБ оперативной памяти. Вдобавок ждём вторую версию технологию Dash Charge. 20 минут зарядки должно хватить для работы на протяжении всего дня.

Базовая стоимость OnePlus 6 вырастет до эквивалента 523 долларов. Обсудить смартфон можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.