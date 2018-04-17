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На что способна камера OnePlus 6. Примеры фотографий
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На что способна камера OnePlus 6. Примеры фотографий 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
OnePlus 6 станет одной из главных новинок весны этого года. Анонс предварительно запланирован на 5 мая. Из известных нововведений — «чёлка» в верхней части дисплея и новый цвет корпуса. Теперь можно оценить возможности камеры смартфона.
Снимками поделился основатель OnePlus Пит Лау. Накануне предприниматель опубликовал на страничке в Weibo семплы камеры. На снимках запечатлены здания и сады из Калифорнии, сообщает Phone Arena.
За фотографии отвечает двойная камера на 16 и 20 мегапикселей. Снимки выглядят хорошо. Но, во-первых, они сделаны при ярком солнечном свете, а во-вторых, от флагмана трудно ждать плохого результата. Окончательные выводы получится сделать после тестирования устройства.
Обсудить увиденное и перспективы OnePlus 6 можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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