На что способна камера OnePlus 6. Примеры фотографий

OnePlus 6 станет одной из главных новинок весны этого года. Анонс предварительно запланирован на 5 мая. Из известных нововведений — «чёлка» в верхней части дисплея и новый цвет корпуса. Теперь можно оценить возможности камеры смартфона.

Снимками поделился основатель OnePlus Пит Лау . Накануне предприниматель опубликовал на страничке в Weibo семплы камеры. На снимках запечатлены здания и сады из Калифорнии, сообщает Phone Arena.

За фотографии отвечает двойная камера на 16 и 20 мегапикселей. Снимки выглядят хорошо. Но, во-первых, они сделаны при ярком солнечном свете, а во-вторых, от флагмана трудно ждать плохого результата. Окончательные выводы получится сделать после тестирования устройства.

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