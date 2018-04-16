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Ценопад в GearBest: скидки на планшеты, смартфоны и SSD-накопители
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Ценопад в GearBest: скидки на планшеты, смартфоны и SSD-накопители 

Gizmonews 26 минут назад
Фото: Gizmonews
Весна — время обновления гаджетов и комплектующих вашего ПК или ноутбука. Но покупать все это в российских сетях невыгодно ввиду слишком высокой наценки, поэтому всем нам дорога в интернет-магазин GearBest, где как раз сейчас действуют скидки на смартфоны, планшетные компьютеры и твердотельные накопители.
Так, к примеру, смартфон Vernee Mix 2 подешевел до $156 с купоном «GBAPR135», и это современное средство связи с безрамочным экраном Full HD+ с диагональю 6 дюймов. В распоряжении этого стильного мобильника есть 4 Гб ОЗУ, встроенный накопитель на 64 гигабайта, мощный 8-ядерный процессор, двойная фотокамера 13+5 вместе с 13-мегапиксельной селфи-камерой, а также отличная батарея 4200 мАч, поддержка российских сетей LTE и расширенный комплект поставки: в коробке вы найдете фирменный чехол и защитную пленку.
Далее идет планшет fnf Ifive Mini 4S для ценителей компактных компьютеров на Android: данный экземпляр стоит всего $130 с купоном «GBAPR137» и может похвастаться 7,9-дюймовым экраном с высоким разрешением 2048х1536 пикселей, АКБ 4800 мАч, 4-ядерным процессором, а также памятью 2 Гб RAM и 32 Гб ROM. fnf Ifive Mini 4S оптимален в командировках и путешествиях, но позволяет всегда быть на связи (есть модуль Wi-Fi), отвечать на письма, работать с документами, смотреть фильмы и общаться в социальных сетях.
Если же вы хотите установить в свой ПК или ноутбук твердотельный накопитель, то присмотритесь к KingDian S280-120GB: данный SSD в GearBest стоит всего-навсего $57 с промо-кодом «GBAPR143», но при этом в него помещается 120 Гб информации. Приобретение очень выгодное, поскольку драйв выдает скорость 380 Мб/с при записи и солидные 516 Мб/с при чтении. Подключается SSD по интерфейсу SATA III, а сам он выполнен в 2,5-дюймовом классическом корпусе.
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