Обзор 9,7-дюймового iPad (2018): планшет для каждого

Давно не интересовались новостями про планшеты? Неудивительно: их, в общем-то, толком не было. Последним заметным гаджетом в премиальном сегменте стал 10,5-дюймовый iPad Pro: дорогое устройство с уникально качественным экраном, скоростным процессором, опциональной обложкой-клавиатурой со специальным коннектором и впечатляющим ценником, которое Apple настойчиво позиционирует как альтернативу ПК.

От Samsung по части Android-планшетов давно ничего не слышно, чем воспользовалась китайская Huawei, представив на MWC новые MediaPad M5 — новинки позаимствовали многие особенности топовых планшетов Apple, включая сверхчеткие экраны с адаптивным цветовым балансом, работу с цифровым пером и отличный звук. Вот только цены на них оказались как-то не очень, да и ассортимент (а также качество) планшетных приложений в Google Play по-прежнему сильно уступают App Store.

При этом планшеты-то людям нужны: и в соцсетях посидеть, удобно устроившись в кресле, и книгу почитать, и кино посмотреть, и поиграть, и мультфильмы ребенку в дороге поставить. А при желании — и поработать (желательно, конечно, обзаведясь отдельной клавиатурой). Платить за iPad Pro 10.5 полсотни тысяч рублей, как за недорогой ультрабук (а в топовой конфигурации — и как за дорогой), готовы далеко не все. Вот если бы раза в два подешевле… О таком устройстве — 9,7-дюймовом Pad 2018-го года, цена на который в официальном интернет-магазине Apple стартует от 24 990 рублей — и рассказывает этот недлинный обзор.

В Apple считают, что по-настоящему удачные решения не требуют обновлений — iPhone 6 перелицовывали, например, три года подряд. Вот и iPad шестого поколения (или 2018-го года, как вам больше нравится) по форм-фактору (включая габариты с точностью до долей миллиметра — ура, старые обложки и чехлы подходят) неотличим ни от прошлогодней модели, ни от вышедшего в ноябре 2013-го iPad Air. Собственно, от планшета без малого пятилетней давности новинку можно отличить лишь по форме отверстий динамиков на нижнем ребре — они идут в один ряд по обеим сторонам от разъема Lightning, как во всех последних моделях iPad. Идентичен с iPad Air даже вес — 469 граммов у Wi-Fi-модели и 478 у варианта, поддерживающего LTE.

У iPad 2018 такой же экран, как и у прошлогоднего предшественника — разрешение высокое, но расстояние между изображением на матрице и поверхностью защитного стекла больше, чем у Pro-моделей с ламинированными дисплеями. Нет и специальных датчиков, позволяющих iPad Pro подстраивать цвета изображения под текущее освещение (функция TrueTone). Если положить рядом Pad 2018 и 10,5-дюймовый iPad Pro видно, что экран последнего ощутимо меньше бликует в ярко освещенном помещении, а у первого цветопередача чуть менее выразительна.

По «железу» iPad 2018 — это «душа iPhone 7 в теле планшета». Устройство использует чип A10 Fusion (у iPad Pro — Apple A10X Fusion). По сравнению с X-версией здесь меньше вычислительных ядер — четыре вместо шести, а у видеоподсистемы — шесть вместо двенадцати. Кроме того, «обычный» A10 Fusion производится по 16-нанометровому техпроцессу, а X-версия — по более прогрессивному 10-нанометровому. Но чип все равно очень быстрый: 3500 баллов в одноядерном тесте Geekbench и без малого 6000 в многоядерном (iPad Pro 10.5 — 3950 и 9350, Samsung Galaxy S9+ на Exynos 9810 — 3700 и 8900). В Apple говорят, что по сравнению с iPad 2017, использовавшим чип A9, производительность центрального процессора выросла на 40%, а графики — на 60%.

Оперативки у iPad 2018 вдвое меньше, чем у компактной Pro-версии: 2 гигабайта. Встроенной памяти — 32 или 128 ГБ. Тыловая камера — 8-мегапиксельная, снимает очень достойно, хотя 12-мегапиксельному модулю в iPad Pro и новых «айфонах», конечно, уступает. Это, кстати, не мешает ей полноценно работать с AR-приложениями и играми. 1,2-мегапиксельная фронталка сойдет для звонков в Skype или FaceTime. Динамики стереофонические, но их только два, оба на нижнем ребре корпуса и звучат не так впечатляюще, как система из четырех спикеров в Pro-версии.

Да, характеристики не совсем на переднем крае гаджетостроения, но, как выясняется, для любых задач рядового пользователя более чем достаточны. Или вы собираетесь использовать планшет для майнинга криптовалюты и монтажа 4K-видео? Так iPad 2018 в 4K и не снимает — максимум в FullHD, хотя технически монтаж таких клипов в iMovie на нем вполне возможен. На iPad 2018 прекрасно идут в том же качестве, что и на старшей модели, любые современные игры — я пробовал PUBG Mobile (на «высоких» настройках графики) и Civilizaton VI, впечатления самые положительные.

Зато еще одна возможность iPad 2018 позаимствована как раз у Pro-моделей: экран получил сенсор, позволяющий писать и рисовать на нем электронным пером Apple Pencil. Все работает точно так же, как у iPad Pro 10.5, разве что из-за меньшей частоты обновления экрана (у «прошки» это 120 Гц, у iPad 2018 — стандартные 60) и большего расстояния между матрицей и поверхностью стекла процесс ощущается чуть менее естественным, не так похоже на взаимодействие настоящего карандаша с настоящей бумагой. Но при этом число распознаваемых степеней нажатия и углов наклона к поверхности — то же самое, что и в случае с Pro-версией.

Так что, заплатив дополнительно 6990 рублей (цена в официальном магазине Apple), можно превратить свой планшет в устройство для рукописных заметок и рисования. Последние версии офисных приложений Apple для iOS (Pages, Numbers, Keynote) полностью поддерживают Pencil, причем пометки можно делать (и удалять) прямо в документах, а потом делиться помеченными документами с коллегами. Работает Pencil и в приложении «Заметки», встроенном в iOS, однако в блоках текста рисовать и делать пометки не получится — придется добавлять рукописные записи или рисунки между ними.

Буквально месяц назад, чтобы получить такую возможность, нужно было, не считая стоимости Pencil, заплатить минимум 35 000 рублей — столько стоит самый дешевый 9,7-дюймовый Pad Pro c 32 ГБ памяти (модель вышла два года назад, вот наш обзор). Теперь же «входной билет» стал дешевле на 10 000 рублей, причем процессор новинки несколько быстрее, чем у iPad Pro 9.7, а аккумулятор обеспечивает те же 10 часов непрерывной работы.

Какие же из всего этого следуют выводы? Главный вывод такой: большинству потенциальных покупателей планшетов возможностей нового iPad 2018 хватит за глаза. Если вы не готовы переплачивать за «самое-самое», а просто нуждаетесь в надежном и долговечном портативном компьютерном устройстве для медиапотребления и, при необходимости, для работы — лучшего выбора чем iPad 2018 на сегодня сложно себе представить. В принципе, многих в качестве «просто планшета» устроит и прошлогодняя модель, самый дешевый вариант сейчас можно купить вообще за 20 000 рублей. Но, как мне кажется, доплатить 5 тысяч рублей и получить гораздо более производительный процессор, а также потенциальную возможность использовать Apple Pencil, имеет смысл.

Нельзя сказать, что у iPad 2018 в качестве семейного планшета или даже основного и единственного компьютера для студента или школьника, совсем нет конкурентов. Например, остановив выбор на позапрошлогоднем Samsung Galaxy Tab A 10.1, либо более свежих, также 10-дюймовых Huawei Medipad M2 или M3 Lite можно сэкономить 5-8 тысяч рублей относительно новинки Apple, и тоже получить устройство, подходящее для выхода в интернет, просмотра фильмов, чтения и игр. Никто не мешает установить туда и офисные приложения, хоть Microsoft Office, и работать с подключенными по Bluetooth клавиатурой и мышью.

Но при этом покупатель проиграет в четкости и качестве экрана и получит гораздо более слабый процессор — это будет заметно, например, в играх. Не говоря уже о том, что ассортимент приложений, с толком задействующих большой экран планшета, в Google Play гораздо уже, чем в App Store. А те приложения, что есть, часто являются просто «растянутой» версией смартфонных. Есть и Windows-планшеты с диагональю экрана 9-10 дюймов (например, Lenovo Miix 320 10"), но в этой ценовой категории они уступают и имеющимся немногочисленным Android-устройствам, и iPad 2018 по всем параметрам, в особенности — по автономности.

Ваш нынешний планшет пришел в негодность или стал безбожно тормозить? Цена от 25 000 до 42 000 рублей (это если выбрать 128 ГБ памяти + модуль сотовой связи) вас не отпугивает? А вот от 47 000 до 85 000 за iPad Pro 10.5 с суперкачественными экраном, звуком, камерой и более мощной начинкой — уже как-то многовато? Тогда не морочьте себе голову, покупайте новый iPad 2018, и года на три вопрос с планшетом для вас будет закрыт. Все равно ни одно другое устройство за сравнимую цену не предложит такого сочетания производительности, качества сборки и дисплея, а также ассортимента качественных приложений.

Вот такие три цвета Apple предлагает на выбор покупателям iPad 2018. Продажи новинки уже начали крупные ритейлеры электроники и официальный интернет-магазин Apple.