Новый король планшетов. Обзор iPad 2018 года за 24 990 рублей

Новый король планшетов. Обзор iPad 2018 года за 24 990 рублейСила Apple в создании новых, уникальных продуктов, которые сразу начинают копировать все, кому не лень. Мы так привыкли к этому, вместе ждали iPhone X, ругали «монобровь», стояли в очередях на старте продаж и посмеивались над конкурентами, которые сейчас выпускают свои флагманы с таким же элементом на передней панели.

Но в то же время, Apple не забывает про простых пользователей, не гиков и техноманьяков, вроде нас с вами, а наших пап, мам, бабушек с дедушками и даже студентов, которые гоняют с каким-нибудь 6-м Айфоном и мечтают о планшете.

Я держу в руках iPad 2018 года и думаю, как несказанно повезло всем, кто хочет купить устройство для книжек, игр, документов, интернета на диване и фильмов в дороге.

Я завидую вам, потому что у меня в руках именно то, что вам нужно.

Зачем вообще покупать новый iPad?

За 8 лет существования iPad у меня было всего 2 модели этого планшета. Последним моим приобретением стал iPad Air, который помогал скрасить дорогу в электричке, поездку в метро и ожидания в очередях возможностью сёрфить в интернете и смотреть фильмы на шикарном, большом экране.

Спустя несколько лет и множество обновлений iOS, мой «воздушный» старичок всё ещё исправно работает и не собирается уходить на покой. Но каких усилий стоит ему запускать тот же PUBG, как подтормаживает Safari и долго думает Exel, прежде чем открыть сравнительно не тяжёлую таблицу!

Я не замечал всего этого, пока не познакомился с новым iPad 2018. Прости, Air, твое время прошло.

Снаружи iPad 2018, внутри — iPad Pro Внешне планшет не отличается от iPad образца 2017 года, и если вы ждали дизайнерских инноваций — забудьте о них. iPad 2018 прекрасен в своём привычном для миллионов пользователей форм-факторе и не отпугивает отсутствием рамок, кнопки home или наличием противоречивой «моноброви».

А вот внутри этот планшет напичкан новыми компонентами. iPad 2018 c легкостью справился с самыми требовательными играми и программами, которые я только смог найти в App Store.

В новом iPad 2018 трудится тот же процессор, что стоит в iPad Pro 2017 года. Это четырёхядерный процессор, который комбинирует использование 2-х производительных ядер по 2,34 Гц и 2-х энергоэффективных по 1,1 Гц, в зависимости от выполняемых задач.

Добавляем сюда целых 2 Гб оперативной памяти, и получается планшет-ракета, которая улетает в космос под вашими пальцами.

На практике это означает, что открыв проект iMovie ты просто делаешь ролик, а не ждёшь, когда там подгрузятся все видеофайлы и можно будет работать с видеорядом.

То же самое с играми и любыми приложениями: тапнул на иконку, и моментальная реакция планшета. Никаких секундных «фризов» нет и в помине, и это именно та степень быстродействия, которую я хочу от планшета в 2018 году.

Просто запускаешь программу и она работает, без ожиданий, подтормаживаний или внезапных вылетов. Я запускал PUBG, Fortnite, Injustice 2 и тяжеленную Order & Chaos 2 — настоящую мобильную ММОРПГ с тысячами игроков онлайн. iPad 2018 справился со всеми нагрузками без нареканий.

Да, iPad 2018 честно работает по 10 часов без подзарядки. Автономность выше всяких похвал, даже если нагружать планшет по полной.

Есть поддержка Apple Pencil: всё-таки это крутой аксессуар

Сколько жарких споров было вокруг «яблочного» стилуса, помните? Большинство недовольных этим аксессуаров просто не могли себе его позволить, потому что Apple Pencil мало того, что продавался отдельно, но и работал только в связке с дорогим iPad Pro.

С выходом iPad 2018 творческий аксессуар от Apple может стать действительно востребованным. Я пользовался этим стилусом от Apple, и хочу предупредить, что к нему быстро привыкаешь.

Самый простой пример использования Apple Pencil — раскраски. В App Store множество приложений, предлагающих расцветить рисунки, от простеньких животных и пейзажей до многослойных геометрических произведений.

Apple Pencil может быть карандашом, ручкой, фломастером или даже самой настоящей кистью — все ограничено лишь фантазией и навыками творческого владельца.

Можно превратить планшет в настоящий мольберт, благо в App Store есть куча программ для рисования. Искренне завидую всем художникам, которые умеют превратить белое полотно в красочный авторский рисунок.

А если рисование вам неинтересно, то c помощью Apple Pencil можно делать пометки в документах, писать тексты от руки, заниматься черчением и писать комментарии на скриншотах.

Лично я до сих пор не могу привыкнуть, что писать с помощью Apple Pencil можно положив кисть прямо на экран планшета, не боясь ложных нажатий.

Кстати, в комплекте с Apple Pencil есть специальный Lightning-переходник для зарядки аксессуара, так что совершенно необязательно втыкать его в iPad, наподобие несуразной «антенны».

Единственный минус — при каждом прикосновении стилусом к экрану слышен глухой звук, будто стучишь по пустой коробке. Это из-за того, что в iPad 2018 есть воздушная прослойка между стеклом и матрицей экрана. С iPad Pro такого звука не услышишь — там воздушной прослойки нет.

Обновлённый LTE-чип: ещё быстрее, ещё мобильнее

Если для вас iPad не просто домашнее устройство, а постоянный спутник в дороге, то у меня хорошие новости. В планшете 2018 года Apple обновила модем для более быстрой передачи данных по сотовым сетям.

Теоретически, новый модем Qualcomm MDM9635M поддерживает пропускную способность вплоть до 300 Мбит/с, что позволяет вообще не заморачиваться с поиском точек Wi-Fi.

Учитывая обилие безлимитных тарифов и огромные скорости от всех мобильных операторов, можно смотреть любимые сериалы в HD-качестве везде — хоть в парке, хоть в подъезде, хоть в чистом поле.

Лично я пользуюсь приложением ShowJet, и благодаря iPad 2018 снова полюбил смотреть сериалы на планшете.

Разъём для наушников: спасибо, что ты есть

Несмотря на громкие динамики, я люблю iPad за наличие 3,5 мм входа для обыкновенных наушников. Никакие AirPods не сравнятся с нормальными, проводными полноразмерными наушниками, которые МОЖНО подключить к iPad и в 2018 году.

Никаких переходников или Bluetooth-соединения, влияющего на автономность работы планшета. Не нужно заряжать проводные наушники, или, как в случае с AirPods бояться потерять их. Хорошие проводные наушники не подводят, воткнул в iPad и наслаждаешься фильмом. Спасибо, Apple за это.

Самое главное — цена. iPad 2018 стоит адекватных денег

Недавно я заходил в один магазин яблочной техники, и по традиции крутил в руках iPad Pro 10,5: мне давно хочется новый планшет, мощный, с поддержкой Apple Pencil, с LTE, чтобы закрыть вопрос с обновлением этого гаджета на несколько лет.

Но потом я вспоминаю, что к планшету нужен и Apple Pencil, который отдельно стоит в районе 8 тыс. рублей, нужен чехол, да и сам iPad Pro стоит от 46 900 руб.

Вместе со всеми аксессуарами отдать за планшет, который заменит мой iPad Air у кровати, over 50 000 рублей я не готов.

Сегодня решиться на обновление планшета гораздо проще: цена вопроса — 24 990 руб. за новейший iPad 2018 с производительной начинкой. Даже если брать его сразу вместе с Apple Pencil, это будет не так накладно. И на чехол хороший даже хватит.

А если не брать Apple Pencil, то тогда вообще сказка: этот планшет можно позволить себе, в качестве подарка родственникам или девушке. Отличная цена за новинку этого года, заточенную под интернет, фильмы, музыку, рисование, игры и работу. С яблоком на алюминиевой «спинке».

За 24 990 рублей.

Если вы думаете, брать ли сейчас iPad или подождать следующего поколения, вот вам ответ: брать.

Потому что iPad 2018 года это и есть следующее поколение планшетов: производительный, удобный, такой знакомый и приятный в использовании, по адекватной цене.

Самое главное — невозможно найти такой же крутой планшет в районе 25 000 руб. Конкуренты на андроиде или стоят гораздо дороже, или конкурируют по весу и габаритам с гранитными плитами.

Что касается меня, я чувствую сильное желание прямо сейчас купить новый Айпад, воткнуть в него наушники и погрузиться в новый сериал прямо в метро, по дороге на работу.

Моя Нинтендо Свич так не умеет, а на iPhone X смотреть кино слишком мелко.