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Логистику Samsung переведут на блокчейн
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Логистику Samsung переведут на блокчейн 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Samsung Electronics Co., крупнейший в мире производитель техники и полупроводникового оборудования, рассматривает возможность интеграции технологии блокчейн в свою деятельность для отслеживания поставок на десятки миллиардов долларов в год. Об этом рассказал Сонг Кванг-ву, вице-президент блокчейн-подразделения группы логистики и информационных технологий компании Samsung SDS Co.
По его словам, новая система управления позволит снизить стоимость доставки на 20%. Инновация также поможет сократить время задержки между запуском продукта и фактической поставкой, что ускорит процесс реагирования на действия конкурентов, изменения вкусов потребителей.
В этом году в SDS планируют охватить 488 000 тонн воздушных поставок и 1 млн двадцатифутовых эквивалентов (TEU) транспортных единиц. Сонг Кванг-ву считает, что блокчейн будет способствовать цифровой трансформации гиганта.
Samsung Electronics является одним из первых производителей мирового уровня, серьезно рассматривающих использование распределенной сети в своей деятельности.
Ранее мы также писали о том, что Mastercard расширяет штат блокчейн-разработчиков.
текст: Илья Маличенко, фото: Samsung
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