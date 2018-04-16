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В Москве начался XVIII Фотофорум
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В Москве начался XVIII Фотофорум 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
В столичном КрокусЭкспо в четверг 12 февраля стартовал Фотофорум. Это восемнадцатая по счету выставка, и первая, идущая в нынешнем его формате.
Фотофорум является крупнейшей профессиональной выставкой фототехники в России и Восточной Европе.
В рамках Фотофорума посетители традиционно имеют возможность не только познакомиться с новинками фоторынка, но и получить новейшие камеры на тестирование. Большинство производителей предлагают попробовать камеры нового поколения — беззеркальные. Они легче и значительно удобнее зеркальных, ставших синонимом профессиональных фотокамер.
Беззеркальные камеры меньше по объему и весу, что дает возможность удобной съемки с одной руки в различных условиях. Высокий уровень стабилизации изображения, который обещают производители, правда, работает не на всех камерах. Так, взятая нами топовая камера от «Олимпус» отлично показала себя при съемке макро и портретов, продемонстрировав великолепную работу при разном свете, а вот съемка при тряске вблизи дала не очень хорошие результаты. Как оказалось, фокусироваться в таких условиях камера успевает только на более-менее далеко расположенных объектах.
«Фуджи» обещают, что ее камеры справляются с этой задачей лучше, но нам пока только предстоит это проверить.
А вы, если хотите лично оценить лучшие новинки фототехники, приходите на Фотофорум! Он продлится до конца выходных.
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