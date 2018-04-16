Тест и обзор трансформера Lenovo Yoga 720-13IKB: все на четверочку

Итоги теста Особенно выделяющиеся качества протестированного нами Ноутбук Lenovo Yoga 720-13IKB (81C3008RGE) можно найти в таких отдельных зачетных дисциплинах, как «Мобильность» и «Эргономичность» — здесь аппарат показался нам наиболее убедительным. Вот что еще позитивно: в ходе проверки нами не было выявлено ни одного серьезного недостатка — в каждой из категорий характеристики устройства оказались по меньшей мере на среднем уровне и тем самым ему удалось завоевать неплохое место в нашем соответствующем рейтинге. Преимущества высокая производительность быстрый SSD функция трансформации и яркий дисплей долгая продолжительность времени автономной работы, а также тонкий и легкий корпус Недостатки ограниченная коммуникативность сильно бликующий дисплей Результаты тестирования Lenovo Yoga 720-13IKB (81C3008RGE) Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 11 из 46 Соотношение цена/качество: 73 Мобильность (25%): 84.2 Оснащение (25%): 70.7 Производительность (15%): 72.3 Эргономичность (15%): 82.2 Дисплей (20%): 78.9 Результаты тестирования Поставьте оценку — 78% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку В целом удачное мобильное устройство

В лице Lenovo Yoga 720-13IKB (81C3008RGE) вы получаете в общем и целом убедительное плоское 13,3-дюймовое устройство. Благодаря низкому весу и скромным габаритам корпуса мобильность находится на высоком уровне. Из-за эффективного использования аккумулятора мощностью 48 Вт ч продолжительность времени автономной работы тоже выглядит убедительной: более семи часов в режиме видеовоспроизведения и почти 3,5 часа, если задания более требовательны к ресурсам системы — это хорошо.

Ни в чем не ущемленной осталась и вычислительная производительность: здесь встроено восьмое поколение процессора Core-i от Intel (Intel Core i5-8250U), которому помогают целых 8 Гбайт оперативной памяти и очень быстрый SSD-накопитель емкостью 256 Гбайт.

Сильно бликующий дисплей пытается бороться с высокой окружающей освещенностью своей тоже высокой максимальной яркостью почти в 300 кд/м2. Также он отличается хорошими измеряемыми характеристиками: шахматная контрастность 188:1 — это очень хорошо, отображаемые цвета очень натуральны благодаря 87-процентному охвату цветового пространства sRGB, да и при очень острых углах обзора изображение на IPS-панели остается все еще хорошо читаемым. Интерфейсы и устройства ввода

Несмотря на небольшие размеры корпуса, место некоторому количеству интерфейсов все-таки нашлось — при этом мы знаем устройства как со значительно меньшим, так и со значительно большим количеством разъемов: в целом 3 USB-порта (1x Type-A, 1x Type-C 3.0, 1x Type-C с поддержкой Thunderbolt-протокола).

Для подключения внешних отображающих устройств здесь нет ни HDMI-, ни VGA-выхода, поэтому придется воспользоваться адаптером, подключаемым через USB Type-С. Беспроводная передача данных осуществляется через ac-WLAN и Bluetooth, кабельный сетевой порт отсутствует. Интерфейс для подключения гарнитуры завершает короткий список коммуникативных разъемов.

Кроме того, данная модель ноутбука от Lenovo оснащена 360-градусным шарниром и благодаря сенсорному дисплею может быть использована в качестве планшета. Клавиатура обладает четко выраженной силой противодействия нажатию и достаточной высотой свободного хода кнопок, которые имеют приятно большой размер.

Кликпад очень хороший, пальцы не «приклеиваются» и без проблем скользят по поверхности. Сканер отпечатка пальца для быстрого входа в Windows дополняет список устройств ввода. Результаты тестирования Lenovo Yoga 720-13IKB (81C3008RGE) Альтернатива

Трансформация не так уж и нужна? Toshiba Satellite Pro A30-D-10E (PT381E-00C00YGR)

Кто может отказаться от функции трансформации и новейшего процессора компании Intel, тот в лице нашего актуального «Номера 1» рейтинга ноутбуков, Toshiba Satellite Pro A30-D-10E, получит удивительно легкого и выносливого спутника. По сравнению с Yoga 720-13IKB здесь не хватает двух вычислительных ядер у процессора и USB Typ-C в наличии тоже не имеется. В остальном устройство от Toshiba предлагает такой же яркий, но приятно матовый дисплей с лучшим охватом цветового пространства.

Процессор ни в коем случае не медлительный, но все-таки ощутимо слабее справляется с многозадачностью. Помимо трех классических USB-портов на борту имеются VGA— и HDMI-выходы, помимо ac-WLAN есть еще и гигабитный Ethernet. Даже для DVD-привода нашлось место. Продолжительность времени автономной работы при прямом сравнении получается несколько больше — по меньшей мере на один час при высокой нагрузке и на целых 3 часа при видеовоспроизведении. Характеристики и результаты тестирования Lenovo Yoga 720-13IKB (81C3008RGE) Соотношение цена/качество 73 Операционная система Windows 10 Home Габариты 31,0 x 21,3 x 1,6 см Вес 1,3 кг Процессор Intel Core i5-8250U (1,6 ГГц) Объем ОЗУ 8 Гбайт Тип видеокарты интегрирована в процессор (Intel UHD Graphics 620) Модель видеокарты — Объем видеопамяти — Дисплей: диагональ 13,3 дюйма Дисплей: разрешение 1.920 x 1.080 пикселей Дисплей: поверхность блестящая Дисплей: макс. яркость 295 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 188:1 Дисплей: плотность пикселей 166 dpi Дисплей: распределение яркости 94,4% Емкость накопителя 256 Гбайт Тип накопителя SSD Оптический привод нет Аккумулятор: емкость 48 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 9:50 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 7:50 ч:мин Шумность при маск. нагрузке очень тихо Порты USB 3 x USB 3.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN — UMTS — Док-станция — HDMI — Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы — Карт-ридер — Вебкамера да Дополнительное оборудование датчик отпечатков пальцев, подсветка клавиатуры Тест: PCMark 7 4.783 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 6.688 бал. Читайте также:

Тест и обзор ноутбука HP ProBook 430 G5 Обзор гибрида Lenovo Yoga 910 Фото: компании-производители, CHIP.de