Как выбрать проектор для дома: какое разрешение подойдет именно вам

Продолжаем нашу серию статей про выбор проектора для дома. Сегодня мы поговорим о разрешении, которое потребуется для ваших целей.

Какое разрешение должно быть у проектора?

Разрешение проектора ­ — один из самых важных критериев при его выборе. Что может быть ужасней, чем неоправданные ожидания? Представьте огромный экран, перед которым все застыли в нетерпении, и размытую картинку, которая вот-вот распадется на пиксели.

Для кинопросмотра необходимо обратить особое внимание на высокое качество и соответствующее высокое разрешение приобретаемого устройства. Для получения четкого изображения с высокой контрастностью требуется как минимум разрешение HD 1920 x 1080. Конечно, для домашнего кинотеатра нет верхних границ: ­ чем выше, тем лучше.

Для показа простых презентаций требования к качеству проектора будут значительно скромнее. Вполне достаточно разрешения 800 x 600 точек, но если вам часто приходится показывать сложные презентации, стоит выделить на покупку проектора немного больше и приобрести аппарат с разрешением не менее 1024 x 768 пикселей.

Для полноценного показа презентаций, созданных с использованием CAD (системы автоматического проектирования), и результатов моделирования выберите проектор с разрешением минимум 1280 x 1024 точек.

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Как выбрать проектор для дома: сколько люменов достаточно? Фото: pixabay.com