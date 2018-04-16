Honor 10 сделает из фотографий что-то особенное?

Из всех возможностей, которыми радуют современные смартфоны, ни одна, пожалуй, не привлекает к себе столько интереса, сколько камера. Сам факт того, что телефон умеет снимать изображения, давно никого не удивляет. Более того, двойные камеры также стали привычными. Но, оказывается, Honor 10 может сделать с фотографиями что-то такое, что по-настоящему удивит даже тех пользователей, которые привыкли к разнообразию функций.

Многие пользователи внимательно следят за новыми сообщениями о предстоящих девайсах от суббренда Honor компании Huawei, являющейся после Samsung и Apple третьим крупнейшим вендором мирового рынка смартфонов. И многим уже, несомненно, известно, что компания работает над девайсом, который можно назвать или преемником, или модернизацией ее невероятно успешного View 10. Сейчас этот смартфон в Сети называют Honor 10. Как ожидается, он станет базироваться на флагманском чипсете Kirin 970, который ранее уже нашел себе применение в девайсах линейки Huawei P20. Дополнительные подробности, касающиеся одной из возможных инновационных функций камеры новинки, были рассмотрены Виктором (Victor) на страницах ресурса gsmarena.com со ссылкой на forum.xda-developers.com.

Когда анонсируют Honor 10?

На сегодняшний день предполагается, что в двойной камере еще не показанного широкой публике Honor 10 найдут себе применение 12-мегапиксельный и 20-мегапиксельный сенсоры. Показатель диафрагмы основной камеры смартфона предположительно составит f/1.6. Двойная камера девайса уже показывалась в Сети на рассмотренном ранее постере. Ее сенсоры располагаются горизонтально. Новинка впервые будет официально показана 19 апреля 2018 года.

Honor 10 станет находить несколько кадров в одной фотографии

Согласно новым сообщениям, предположительно касающимся Honor 10, наиболее примечательная функция грядущего умного телефона станет называться «semantic image segmentation mode» («режим семантической сегментации изображения»). На практике это станет означать, что умная система станет определять различные сцены в рамках одной фотографии.

Как уже широко известно, чипсет Kirin 970 характеризуется некоторыми расширенными функциями искусственного интеллекта, позволяющими ему распознавать, к примеру, животных, снег, пляжи, горы и другое. Все это осуществляется благодаря мощному NPU, предусмотренному в чипсете. Новый алгоритм, вероятно, еще более расширит эту функциональность, позволяя камере цифрового девайса определять несколько различных сцен в одном снимке. Предполагается, что очередная версия флагманского чипсета от HiSilicon — Kirin 980 — будет изготавливаться уже в соответствии с 7-нанометровым технологическим процессом.

Google тоже есть подобное техническое решение — DeepLab-v3+

Полное описание новой функции в Сети не появилось, но, со ссылкой на «источник», были показаны некоторые примеры фотографий, предположительно сделанных с использованием камеры предстоящего к выпуску Honor 10 с включенным или отключенным новым режимом. Кроме того, показаны также и миниатюры, дающие некоторое представление о том, как работает определение сцен в различных кадрах. Показанное несколько напоминает алгоритмы DeepLab-v3+ компании Google, предназначенные для сегментации изображения. Но, в отличие от инструментария поискового гиганта, техническое решение, которым могут оснастить новинку Honor, станет работать офлайн, то есть непосредственно на самом девайсе.

Новая функция Honor 10 может быть также реализована для Huawei P20 и Mate 10 На сегодняшний день еще рано говорить о том, что подобная функция в реальности найдет себе применение в Honor 10, которому предстоит дебютировать перед аудиторией только через несколько дней. Но по рассмотренному описанию данная функция выглядит весьма привлекательно. Учитывая, что речь идет о возможностях чипсета Kirin 970 и его NPU, можно также предположить, что возможность сегментации сцены со временем найдет себе применение и в других базирующихся на этом «железе» умных девайсах — двух новых флагманах P20 и двух моделях Mate 10.

Honor 10 — мощный и элегантный смартфон

Предполагается, что Honor 10 укомплектуют 5,8-дюймовым дисплеем FullView, шестигигабайтной оперативной памятью и встроенным накопителем, емкость которого составит впечатляющие 256 гигабайт.

Ранее уже рассматривался рендер Honor 10, показывающий, насколько привлекательна внешне еще не представленная новинка. Впрочем, эстетической составляющей рассматриваемого девайса еще будет чем удивить ценителей прекрасного. Поскольку корпус Honor 10 станет воспринимать тепло рук пользователя, то там, где он касается рукой поверхности цифрового устройства, покрытие будет становиться градиентным. Необходимо отметить, что подобный дизайнерский подход ранее еще не находил себе применения в умных телефонах.

В ранее представленных девайсах Honor уже находила себе применение окраска корпуса с переливами цветов, но в Honor 10 это выглядит намного более впечатляюще.

Новую функцию Honor 10 и другие инновации, которым предстоит найти себе применение в Android-смартфонах, читатели могут обсудить в Telegram-чате.