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Huawei P20 Pro сразился с iPhone X в испытании скорости работы. Кто кого?
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Huawei P20 Pro сразился с iPhone X в испытании скорости работы. Кто кого? 

Android Insider 54 минуты назад
Фото: Android Insider
В конце марта Huawei представила два новых флагмана — P20 и P20 Pro. Больше удивила старшая модель, которая обзавелась тройной камерой на 40, 20 и 8 мегапикселей. Среди других характеристик есть 6 ГБ оперативной памяти и восьмиядерный Hisilicon Kirin 970. Цена за всё это приятно удивляет. Смартфон сравнили с iPhone X в тесте на быстродействие.
Эксперимент провели авторы YouTube-канала SuperSafTV. Смысл теста состоял в поочерёдном открытии 16 игр и приложений в определённом порядке. Huawei P20 Pro заметно опережал конкурента в запуске лёгких приложений по типу Твиттера, Instagram и YouTube. Воспроизведение видео в последнем началось практически одинаково. Старт игр на iPhone X оказался быстрее.
Второй тур предполагал повторное открытие программ. Оперативной памяти флагмана Apple не хватало для работы приложений в фоне, поэтому он их перезагружал. Особенно это актуально для игр и программ, которые запускали первыми. В итоге P20 Pro оказался неоспоримым лидером.
Обсудить эксперимент и флагманы компаний можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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