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Ультрабук Acer всё ещё ждёт своего шпиона!
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Ультрабук Acer всё ещё ждёт своего шпиона! 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Стать шпионом непросто, да и неблагодарное это занятие. Риски во сто крат превышают все мыслимые удовольствия, вдобавок своим статусом даже на вечеринке не похвастаться. Но можно снизить до нуля все неудобства, просто ощущая себя настоящим суперагентом! И специально для этого мы проводим конкурс «Шпионский гаджет». Его победитель получит устройство, о котором сам Джеймс Бонд готов помечтать!
Ультрабук-трансформер Acer Nitro 5 Spin не просто хорош. Он прекрасен! В продажу он поступил совсем недавно, так что вы вполне можете попасть в число первых счастливых обладателей этого устройства. Процессор восьмого поколения, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ на борту и 8 ГБ оперативной памяти позволят запускать на нём даже требовательные к начинке игры. Сенсорный поворачивающийся IPS-экран с Full HD, цифровое перо Acer ActiveStylus и тончайший металлический корпус делают устройство не только универсальным, но ещё и стильным и очень удобным! Нам трудно представить себе человека, который в здравой памяти откажется от такого приза.
Конкурс уже перевалил за середину: открыто четыре задания из семи. И самые способные агенты уже вплотную подобрались к заветной цифре 14 баллов. А тем, кто пока что пасёт задних, стоит поторопиться: испытания шпионов завершатся 23 апреля. Новые конкурсные задания открываются каждые пару дней.
Все, кто докажет свою осведомлённость по части шпионских игр, попадут в наш реестр многообещающих суперагентов. Но лишь один из них окажется настолько удачливым, что за свои таланты получит высшую награду! Кто это будет? Узнаем не позднее 25 апреля.
Шпионы, вперёд!
Я агент 007! | Это мой ноутбук Acer Nitro 5 Spin
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