Новая прошивка iPhone может привести к проблемам с отремонтированными экранами

Владельцы смартфонов iPhone, которые ранее поменяли свои экраны в неавторизованных центрах, могут столкнуться с серьезными проблемами при обновлении операционной системы iOS до версии 11.3, передает телеканал «360».

Специалисты обнаружили в новой прошивке функцию, позволяющую заблокировать работу экрана iPhone после ремонта в неофициальном сервисном центре. Многие сенсорные экраны iPhone 8 просто отказались работать и перешли в темный режим, они больше не реагируют на прикосновения.

Генеральный директор мастерской Injured Gadgets Аакшай Крипалани утверждает, что Apple умышленно ввела такое ограничение. До нового обновления телефоны работали исправно. По всей видимости, американская компания пытается бороться с подпольными мастерскими. Вместе с экраном официальные дилеры меняют специальный чип, отвечающий за работу экрана, в то время как сторонние мастерские этого не могут делать.

Мастерская Injured Gadgets находится в американском штате Джорджия.