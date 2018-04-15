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10 эффектных обоев для iPhone
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10 эффектных обоев для iPhone 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
10 эффектных обоев для iPhoneКаждый из нас хочет хотя бы немного выделиться из толпы. Начните со своего смартфона. Собрали 10 ну очень эффектных обоев для вашего iPhone. Как установить эти обои на iPhone Это очень просто и делается в два этапа — загрузка и установка фоновым изображением. 1. Откройте картинку на отдельном экране, тапнув по изображению. После этого нажмите на неё и удерживайте 2-3 секунды —> Сохранить изображение. 2. Для установки изображения в качестве фона перейдите в меню Настройки —> Обои —> Выбрать новые обои и выберите загруженную картинку. 3. Нажмите кнопку Установить. 1.
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