Эван Бласс опубликовал кодовое имя планшетофона Galaxy Note 9

До выхода смартфона Samsung Galaxy Note 9 остается еще не один месяц, а в Интернете уже ходят слухи, относящиеся к данной модели. Правда нужно сказать, что Интереса к флагману Samsung второй половины года значительно меньше, чем к моделям Galaxy S9/S9 Plus, возможно потому, что с течением времени разница между смартфонами Galaxy S9 Plus и Galaxy Note 9 становится все менее заметной.

Подробностями относительно нового планшетофона Samsung поделился Эван Бласс . Он сообщил индекс модели — SM-N960U, а также его кодовое имя — Crown (то есть корона), под которым аппарат разрабатывается на заводах Samsung. Примечательно, что ранее в этом году разработчики с форума XDA-Developers опубликовали кодовые названия для 26 неанонсированных смартфонов Samsung, среди которых было и название «Crown».