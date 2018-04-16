Ещё
Эван Бласс опубликовал кодовое имя планшетофона Galaxy Note 9
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эван Бласс опубликовал кодовое имя планшетофона Galaxy Note 9 

MDDevice 2 часа назад
Фото: MDDevice
До выхода смартфона Samsung Galaxy Note 9 остается еще не один месяц, а в Интернете уже ходят слухи, относящиеся к данной модели. Правда нужно сказать, что Интереса к флагману Samsung второй половины года значительно меньше, чем к моделям Galaxy S9/S9 Plus, возможно потому, что с течением времени разница между смартфонами Galaxy S9 Plus и Galaxy Note 9 становится все менее заметной.
Подробностями относительно нового планшетофона Samsung поделился Эван Бласс. Он сообщил индекс модели — SM-N960U, а также его кодовое имя — Crown (то есть корона), под которым аппарат разрабатывается на заводах Samsung. Примечательно, что ранее в этом году разработчики с форума XDA-Developers опубликовали кодовые названия для 26 неанонсированных смартфонов Samsung, среди которых было и название «Crown».
О технических характеристиках будущего Galaxy Note 9 сообщалось ранее. От смартфона ждут 6,4-дюймового дисплея с типом матрицы AMOLED и разрешением Quad HD, однокристальных систем Qualcomm Snapdragon 845 и Samsung Exynos 9810, 6/8 Гбайт оперативной и 128/256 Гбайт внутренней памяти. Емкость аккумулятора может составить 4000 мАч. Самой интересной особенностью Galaxy Note 9 может стать встроенный под стекло сканер отпечатков пальцев — в смартфонах Samsung биометрия этого рода будет реализована впервые. Будем надеяться, что Galaxy Note 9 сможет предложить и другие технические новинки, иначе интерес к нему может оказаться ниже ожиданий.
MDDevice: последние новости
Рассекречены подробности о характере трех камер Huawei P20 Pro Смартфон Meizu 15 Lite на Snapdragon 660 будут продавать за $230 Смартфон BLU Vivo One Plus стал вторым смартфоном Android One
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская подлодка спасла Сирию от Британии187
Российский «Панцирь» отбил атаку США696
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте94
Трамп отложил санкции против России169
Россия получила неожиданную поддержку145
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение