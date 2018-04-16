Эван Бласс опубликовал кодовое имя планшетофона Galaxy Note 9 

До выхода смартфона Samsung Galaxy Note 9 остается еще не один месяц, а в Интернете уже ходят слухи, относящиеся к данной модели. Правда нужно сказать, что Интереса к флагману Samsung второй половины года значительно меньше, чем к моделям Galaxy S9/S9 Plus, возможно потому, что с течением времени разница между смартфонами Galaxy S9 Plus и Galaxy Note 9 становится все менее заметной.
Подробностями относительно нового планшетофона Samsung поделился Эван Бласс. Он сообщил индекс модели — SM-N960U, а также его кодовое имя — Crown (то есть корона), под которым аппарат разрабатывается на заводах Samsung. Примечательно, что ранее в этом году разработчики с форума XDA-Developers опубликовали кодовые названия для 26 неанонсированных смартфонов Samsung, среди которых было и название «Crown».
О технических характеристиках будущего Galaxy Note 9 сообщалось ранее. От смартфона ждут 6,4-дюймового дисплея с типом матрицы AMOLED и разрешением Quad HD, однокристальных систем Qualcomm Snapdragon 845 и Samsung Exynos 9810, 6/8 Гбайт оперативной и 128/256 Гбайт внутренней памяти. Емкость аккумулятора может составить 4000 мАч. Самой интересной особенностью Galaxy Note 9 может стать встроенный под стекло сканер отпечатков пальцев — в смартфонах Samsung биометрия этого рода будет реализована впервые. Будем надеяться, что Galaxy Note 9 сможет предложить и другие технические новинки, иначе интерес к нему может оказаться ниже ожиданий.