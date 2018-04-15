HND Global неожиданно показала постер с неизвестным смартфоном

Из недавнего прошлого можно вспомнить, что первым Android-смартфоном Nokia стал аппарат Nokia X. Нельзя сказать, что тот смартфон стал хитом продаж: даже напротив, смартфон мало кому понравился и быстро канул в Лету. Тем не менее, HND Global сочла нужным возродить Nokia X и уже приступила к реализации этой идеи. Работы по воссозданию Nokia X продвинулись настолько далеко, что 27 апреля состоится его официальный анонс.

Презентация Nokia X от HND Global должна состояться в Китае . На показанном постере можно рассмотреть силуэты двух смартфонов, пересекающих друг друга буквой «X» и дату 27 апреля. Из снимка также ясно, что смартфон получит защитное 2,5D-стекло и металлическую тыльную крышку. По углам корпуса прослеживается довольно заметный изгиб. Поскольку это первое появление Nokia X в объективах камер, установить его принадлежность к конкретному сегменту не представляется возможным.

Название смартфона пока также остается под вопросом. Не исключено, что HND Global назовет устройство Nokia 10, а не Nokia X, хотя ранее ходили слухи, что Nokia 10 выйдет в конце лета. Велики шансы, что Nokia X все-таки станет если не флагманской, то субфлагманской моделью, поскольку прирост цифр обычно свидетельствует как раз о приросте мощности характеристик. К тому же в мире есть еще один смартфон с литерой «X», с которым наверняка начнут сравнивать смартфон HMD Global. И если компания решит превратить новинку в бюджетник или устройство категории mid-end, то литера «X» может сыграть с ним злую шутку.