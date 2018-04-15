4 новинки Moto? Изображения и подробности

Ожидается, что Motorola предложит потребителям целый ряд своих новых умных телефонов. Прежде всего, три модели среднего ценового сегмента, из которых две станут характеризоваться трендовыми камерами. Кроме того, ожидается также и дебют преемника одного из наиболее популярных бюджетных смартфонов Moto. И ценители продуктов этого известного бренда уже сейчас хотели бы знать, какими станут предстоящие к выпуску новинки.

Как уже широко известно, Motorola уже вскоре представит публике три своих новых доступных смартфона. Анонс новинок может состояться уже на следующей неделе. Все девайсы будут относиться к линейке G6. Их назовут, как считается на сегодняшний день, Moto G6 Play, Moto G6 и Moto G6 Plus. В Сети появились предполагаемые изображения этих девайсов. Более подробно особенности умных телефонов поколения Moto G6 были рассмотрены Преславом Кателиевым (Preslav Kateliev) на страницах ресурса phonearena.com со ссылкой на иллюстрированное сообщение Ishan Agarwal в Twitter.

Три новых Moto G6 различаются чипсетами Snapdragon

Все три телефона станут относиться к среднему ценовому сегменту. Достаточно сказать, что G6 станет базироваться на чипсете Snapdragon 450, который в этом девайсе станет сочетаться с тремя гигабайтами оперативной памяти и аккумулятором, емкость которого составит 3000 мАч.

Модель G6 Play укомплектуют еще менее производительной аппаратной платформой — Snapdragon 430, но этот девайс порадует более емкой батареей на 4000 мАч. Самым мощным из трех рассматриваемых предстоящих к выпуску смартфонов Moto станет G6 Plus, оснащенный чипсетом Snapdragon 630.

Moto G6 и Moto G6 Plus — с трендовыми двойными камерами

В Сети появились рендеры-«утечки» этих девайсов. Как заметно на них, Moto G6 и Moto G6 Plus оснащены двойными камерами, которые у этих смартфонов располагаются на задних панелях девайсов. По слухам, эти камеры укомплектованы основным 12-мегапиксельным сенсором и дополнительным 5-мегапиксельным сенсором, обеспечивающим эффект глубины снимаемого изображения. Как предполагается на сегодняшний день, оба девайса оснастят 16-мегапиксельными селфи-камерами со светодиодными (LED) вспышками.

Наиболее доступной из трех рассматриваемых моделей станет Moto G6 Play. В основной камере этого умного телефона не будет второго сенсора. Но и Moto G6 Play своим дизайном будет подобен двум другим смартфонам G6, в том числе окружностью вокруг камеры, обеспечивающей дополнительную привлекательность эстетической составляющей дизайна новинок Moto.

Селфи-камеры всех трех моделей Moto G6 — со вспышкой

Считается, что основная камера этой модели станет характеризоваться 13-мегапиксельным разрешением своего единственного сенсора. Дополнительно Moto G6 Play будет также оснащен селфи-камерой со светодиодной (LED) вспышкой, чем наиболее доступная из трех новинок будет подобна двум более производительным моделям линейки. Благодаря вспышке расположенных на передних панелях девайсов камер, с их помощью смогут получаться более качественные селфи, сделанные при слабом освещении. Разрешение сенсора селфи-камеры Moto G6 Play будет вдвое меньшим, чем у других новых моделей G6, и составит 8 мегапикселей.

На сегодняшний день, разумеется, отсутствует уверенность в том, что рассмотренные рендеры соответствуют тому, как станут выглядеть новые Moto G6, но подход к дизайну подобен тому, которым ранее характеризовались девайсы Motorola.

Более того, отмечается подобие изображенных на новых рендерах девайсов тем смартфонам, которые показывались ранее в Сети на предполагаемых рендерах и «живых фотографиях» Moto G6.

Бюджетный Moto E5 Plus станет лучше популярного E4 Plus

Но Moto G6 станут не единственными грядущими девайсами от Motorola, которым один из самых популярных в прошлом брендов мобильной индустрии вскоре порадует ценителей стильных и сравнительно недорогих умных телефонов.

На сегодняшний день Motorola широко известна своими бюджетными смартфонами. Разумеется, в смартфонах этого класса далеко не все радует тех, кто уделяет внимание камере мобильного девайса. И Motorola, похоже, собирается исправить это произведенное в целом являющимся весьма хорошим смартфоном Moto E4 впечатление.

Ранее уже появлялось сообщение о том, что в будущем известный бренд представит свой новый E5 Plus. Согласно новому листингу Geekbench, рассмотренному Дэниелом Петровым (Daniel Petrov) в опубликованной ресурсом phonearena.com иллюстрированной заметке, еще не представленный девайс станет базироваться на чипсете Snapdragon 430 с четырехъядерным центральным процессором.

Объем оперативной памяти рассматриваемого смартфона, относящегося к бюджетной ценовой категории, составит 3 гигабайта. И, что радует не меньше, он будет «из коробки» работать под управлением ОС Android 8.0 Oreo. Речь, вероятно, идет о почти стоковой версии популярнейшей мобильной операционной системы, развиваемой поисковым гигантом Google

Новый E5 Plus станет значительным шагом вперед в сравнении с E4 Plus и, учитывая высокую популярность предшествующей модели, среди предлагаемых Motorola мобильных девайсов может уже в ближайшем будущем появиться новый хит.

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