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Эксперты назвали наименее надежные смартфоны в России
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Эксперты назвали наименее надежные смартфоны в России 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Аналитики назвали модели смартфонов, которые россияне чаще остальных приносят в сервисные центры для ремонта.
Эксперты назвали модели смартфоном, которые ломались чаще всего в России за последний год. Рейтинг был составлен на основе статистики различных сервисных центров.
Как пишет ФАН, результаты оказались ожидаемыми, поскольку чаще всего в ремонт россияне относили гаджеты от американской компании Apple. Отмечается, что для граждан РФ смартфоны iPhone являются достаточно дорогими, поэтому при поломке россияне не заменяют сразу телефон, а стараются починить. При этом ломается около 29% американских смартфонов.
Чаще остальных в сервисные центры приносят iPhone 5, вторую строчку занимает iPhone 6, а на третьем месте — iPhone 5s. В пятерке также оказались «яблочные продукты» — iPhone 6s и iPhone 4s.
Кроме того, каждым пятым смартфоном, попадающим в сервисные центры оказался южнокорейский Samsung, в частности модели Galaxy A5 и Galaxy S7.
В 17% случаев в ремонт попадают китайские телефоны Huawei, Xiaomi, Lenovo и Meizu. Однако эксперты отмечают, что это происходит не потому, что смартфоны надежные и не ломаются, а потому что владельцы предпочитают их не чинить.
Реже всего в ремонт попадают такие телефоны, как Motorola, Fly, LG, Sony и Nokia. Но, по словам специалистов, ими мало, кто пользуется в России.
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