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GearBest раздает скидки на планшеты и игровые приставки
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GearBest раздает скидки на планшеты и игровые приставки 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Интернет-магазин GearBest, не так давно с большим размахом отметивший свое 4-летие, продолжает дарить подарки своим покупателям. К примеру, сегодня он запустил акцию, по которой можно получить скидку на современный Android-планшет и интересную игровую приставку. Оба гаджета будут доставлены совершенно бесплатно в пределах границ нашей страны.
Скидка распространяется в первую очередь на планшетный компьютер Lenovo P8 (TAB3 8 Plus) в черном цвете корпуса с минимальной толщиной. По промо-коду «GBAPR110» его цена составит всего 150 долларов США, но количество его экземпляров очень сильно ограничено. Сам планшет характеризуется в первую очередь большим ярким экраном на матрице IPS с обработкой 10 одновременных прикосновений. Дисплей имеет диагональ 8 дюймов, тонкие рамки и высокое разрешение Full HD. В список характеристик Lenovo P8 вошли фотокамеры на 5 и 8 мегапикселей, ОС Android 6, мощный процессор Qualcomm 625 на восемь ядер и память — 16 Гб встроенной и 3 Гб оперативной. Компьютер работает от батареи 4250 мАч.
Также GearBest предлагает приобрести игровую приставку для монитора или телевизора Pandora’s Key 5s, которую оценят те, кто играл в Sega, Nintendo и Dendy в конце прошлого века. За 145 долларов с купоном «GBAPR117» вы получите консоль с ретро-дизайном и 999 встроенными играми на любой вкус, которые придутся по нраву всем. Можно играть вдвоем и даже выводить изображение сразу на два экрана по HDMI и VGA одновременно. В частности, есть гонки, драки и приключенческие игры, прямо как в старые-добрые времена. Количество приставок, на которые распространяется скидка, тоже строго ограничено, так что поторопитесь с покупкой!
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