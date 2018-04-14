Администрация Орла купит 242 ноутбука

Администрация города Орла выступила в качестве организатора совместной закупки техники для школ. За 4 млн рублей купили 242 ноутбука.

Победителем в двух электронных аукционах стало ООО «АРС». Средняя стоимость ноутбука порядка 16 тысяч рублей. Техника будет передана в 14 лицеев и школ. Новые ноутбуки поступят в образовательные учреждения № 1, 6, 7, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 32, 34, 50. «АРС» должен передать их заказчику до конца апреля.