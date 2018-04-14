Ещё
Администрация Орла купит 242 ноутбука
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган поддержал США
Эрдоган поддержал США

Администрация Орла купит 242 ноутбука 

РИА 57 54 минуты назад
Фото: РИА 57
Администрация города Орла выступила в качестве организатора совместной закупки техники для школ. За 4 млн рублей купили 242 ноутбука.
Победителем в двух электронных аукционах стало ООО «АРС». Средняя стоимость ноутбука порядка 16 тысяч рублей. Техника будет передана в 14 лицеев и школ. Новые ноутбуки поступят в образовательные учреждения № 1, 6, 7, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 32, 34, 50. «АРС» должен передать их заказчику до конца апреля.
Сообщение Администрация Орла купит 242 ноутбука появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловцы напишут Тотальный диктант в апреле Орловский агропарк «Черемисино» презентовали в Воронеже В Орле из запертой квартиры вызволили спаниеля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет розовый понедельник»56
Асад сделал заявление после удара США469
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии457
Эрдоган поддержал США104
«Оскорбление президента России неприемлемо»397
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение