Технотренды 2018: телевизоры, компьютеры и смартфоны

2018 год подготовил для нас массу новинок и тенденций. Какие изменения затронут привычные гаджеты, разберемся вместе с CHIP.

Выставки СES, MWC, CEBIT, IFA, IAA — год буквально переполнен важными датами. Крупные выступления и конференции разработчиков технологических гигантов даже не принимаются во внимание. Мы рискнем взглянуть на то, что произойдет, что станет действительно инновационным, а что представляет собой только новую «упаковку» старых идей.

CHIP заглянул в лаборатории исследовательских организаций и промышленных компаний и составил список того, что может стать вероятными технологическими тенденциями этого года: телевидение становится индивидуализированным и более ярким; компьютеры поразят новыми рекордами скорости; в смартфонах объединяются приложения и функции; устройства постепенно «умнеют».

Давайте же вместе посмотрим на то, что нас ожидает в наступившем году, и попытаемся понять, насколько оправданы эти ожидания. В этой статье мы рассмотрим развитие теле-устройств, компьютеров и мобильных гаджетов.

Развлечения Телевизионные дисплеи уже давно подготовлены к воспроизведению формата UHD/HDR. Только теперь телеканалы должны их догнать.

Все в черном

Глубокий черный цвет, насыщенные цвета, отсутствие смазывания в динамичных сценах, и все это — с широкими углами обзора, без искажений. Благодаря этим характеристикам OLED-дисплеи уже доминируют в премиум-сегменте телевизоров с большими диагоналями. Они начали экспансию в средний класс и постепенно займут господствующее положение на рынке, серьезно потеснив ЖК-ТВ со светодиодной подсветкой.

Притяжение OLED-дисплеев: они весьма тонкие и отображают фантастические цвета под любыми углами обзора. OLED-дисплеи также применяются в телевизорах среднего класса.

Лишь один из крупных производителей противится этой тенденции, предлагая свои дисплеи, использующие технологию квантовых точек (Quantum-Dot-LED, QLED). Однако QLED станет серьезным конкурентом OLED лишь в том случае, если компании Samsung удастся освободить эти дисплеи от «балласта» фоновой подсветки и повысить излучательную способность квантовых точек.

UHD-ТВ выходит из тени По данным ряда исследовательских компаний в конце 2018 года телевизоры формата Ultra-HD станут массовыми. А их экраны будут наполнены соответствующим контентом. Наряду с источниками UHD-вещания (UHD-Blu-ray, потоковое вещание, онлайн-кинотеатры или вещание по подписке), «обычные» телеканалы также постепенно делают ставку на улучшенный контент. В начале 2018-го вещание в формате высокой четкости через спутник Astra начнет канал RTL , который будет доступен жителям европейской части России

Целевая реклама

Благодаря использованию широкополосного Интернета, ОС Android и, прежде всего, HbbTV 2.1 телевизор сегодня становится в некотором роде супер-смартфоном. Зрители избавляются от «корсета» жесткого эфирного времени и смотрят любимые телепередачи тогда, когда захотят. А телекомпании, используя файлы cookie и канал обратной связи HbbTV, могут учитывать зрительские симпатии и их географическое место расположения. Также возможен ретаргетинг» с различными сюжетами при первом или втором просмотре для по­каза рекламы.

Компьютерные технологии Компании Intel и AMD ведут совместную работу над новым процессором. Быстрый флеш-накопитель заменит жесткий диск и оперативную память. Их объединение в единый блок является более важной задачей, чем разработка нового оборудования. Однако домашняя сеть также должна идти в ногу со временем, используя новые полосы частот, протоколы передачи данных и беспроводные устройства.

Сотрудничество соперников В ноябре прошлого года взорвалась настоящая информационная бомба: компании Intel и AMD объявили о выходе совместного продукта в 2018-м. Уже в первой половине года на свет должен появиться первый процессор Intel Core с интегрированным графическим чипом Radeon производства AMD.

Два конкурента на одной плате плюс энергоэффективная память HBM2 с высокой пропускной способностью. Объединение модулей в единое устройство осуществляется с помощью встроенного мультиконтактного моста (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge, EMIB) от компании Intel.

Более быстрая память

В этом году флеш-накопители станут дешевле. Производители завершили перевод своих фабрик на технологию 3D-NAND. Благодаря усовершенствованиям, таким, как применение технологии QLC-NAND, при использовании которой в каждой ячейке хранится не три бита, а четыре, они станут еще быстрее. Ожидается, что первые флеш-диски для клиент-серверных систем появятся на рынке в этом году.

Грядет революция в мире носителей информации?

2018-й станет годом супер-памяти: станут доступными терабайтные SSD-накопители. Благодаря скорости чтения и записи более 3 Гбайт/с и чрезвычайно малому времени задержки они возьмут на себя выполнения задач ОЗУ.

Конечные пользователи получат в первую очередь выигрыш в скорости, например, благодаря использованию SSD-накопителя Z-NAND, который представляет собой ответ компании Samsungs на выпуск Intel накопителя 3D XPoint Optane. Вероятно, уже в этом году получится объединить SSD-накопитель и ОЗУ в супер-устройство.

Ожидание гигабитной сети

Благодаря применению новых технологий передачи данных, таких как G.fast (с 2018 года) и Super Vectoring (с 2019 года), старые DSL-порты станут быстрееь. Скорость в сетях G.fast может достигать 1 Гбайт/с, в сетях Super Vectoring — «всего» 400 Мбайт/с. Однако существуют и проблемы: обе технологии предполагают наличие оптоволоконной линии до распределительного шкафа, а в случае G.fast — даже до абонентского разветвителя. Более высокая скорость доступна клиентам, использующим кабельные сети: стандарт DOCSIS 3.1 разрабатывается уже на сетевом уровне. Скорость передачи данных может достигать 10 Гбайт/с на прием и до 2 Гбайт/с на передачу.

Кроме того, в 2018 году вероятно будет принят новый стандарт беспроводной сети IEEE 802.11ax, согласно которому скорость передачи данных может достигать 4,8 Гбайт/с. Благодаря этому домашние беспроводные сети и Ethernet также могут значительно увеличить скорость. Крупные домашние сети будут использовать ячеистую топологию на основе маршрутизаторов и повторителей для объединения множества беспроводные устройств в единое целое.

Мобильные устройства

2018 станет годом программного обеспечения: искусственный интеллект превращается из дополнительной функции в основу новых приложений и устройств.

Новая операционная система Компания Google недавно представила экспериментальную ОС Fuchsia. В ней радикально пересмотрено взаимодейст­вие между приложениями и операционной системой. Приложения и системные функции объединяются в так называемые «стеки сценариев», представляющие собой программы для решения определенных задач.

Больше не нужно переходить из приложения в приложение, чтобы, например, заказать букет ко Дню святого Валентина — можно объединить эти подзадачи в один сценарий. Более того, смарт-при­ложения могут самостоятельно создавать или дополнять сценарии. Подобная концепция подходит для смарт­фонов, но в большей мере — для умных устройств в «Интернете вещей», беспроводных интерфейсов, дополненной реальности и голосовых ассистентов (Alexa или Google Now).

Недорогие смартфоны топ-класса Китайские производители сделают невозможное: смартфоны премиум-класса в 2018 году, вероятно, станут дешевле. Начало этому в 2017-м положила компания OnePlus, выпустив модель 5T стоимостью около 500 евро.

Наряду с такими брендами, как Huawei, Oppo и Vivo, в 2018 году мы, несомненно, познакомимся с большим числом новых марок смарт­фонов. Поэтому предложения в нижнем и среднем ценовых сегментых становятся все интереснее.

Посмотрим, изменит ли компания Apple политику высоких цен в 2018 году, если она собирается выпускать на рынок одновременно три новых модели iPhone? Или Microsoft представит еще один Surface Phone с предустановленной Windows 10 для процессоров ARM?

Дополненная и виртуальная реальность, умные часы

Выйдут ли в 2018 году дополненная и виртуальная реальности «из тени»? Или умные часы совершат прорыв? Мы настроены скептически. Это продукты, которые ждут хорошей идеи, но пока не находят ее. Более вероятно то, что в реальность в 2018 году воплотится концепция гибких смартфонов. Samsung Galaxy X должен стать первым; компания Apple также подала заявку на патент.

Мобильные каналы передачи данных становятся быстрее

5G должен объединить мир.

С помощью 5G «Интернет вещей» должен быть объединен в одну структуру. Поэтому миниатюризация является обязательной: Qualcomm представляет первый 5G-модем на одном чипе.

Как все мобильные устройства подключаются к Интернету? Появление сетей 5G в России по некоторым оценкам предполагается лишь в 2022 году. В 2018-м стартовали тестовые испытания 5G в нашей стране, что приурочено к Чемпионату мира по футболу. Для этого операторам связи выделены новые диапазоны частот, которые предстоит освоить.

В следующей статье мы расскажем о трендах 2018 в области «умной» техники и электромобильности.

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