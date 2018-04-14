Технотренды 2018: телевизоры, компьютеры и смартфоны 

2018 год подготовил для нас массу новинок и тенденций. Какие изменения затронут привычные гаджеты, разберемся вместе с CHIP.
Выставки СES, MWC, CEBIT, IFA, IAA — год буквально переполнен важными датами. Крупные выступления и конференции разработчиков технологических гигантов даже не принимаются во внимание. Мы рискнем взглянуть на то, что произойдет, что станет действительно инновационным, а что представляет собой только новую «упаковку» старых идей.
CHIP заглянул в лаборатории исследовательских организаций и промышленных компаний и составил список того, что может стать вероятными технологическими тенденциями этого года: телевидение становится индивидуализированным и более ярким; компьютеры поразят новыми рекордами скорости; в смартфонах объединяются приложения и функции; устройства постепенно «умнеют».
Давайте же вместе посмотрим на то, что нас ожидает в наступившем году, и попытаемся понять, насколько оправданы эти ожидания. В этой статье мы рассмотрим развитие теле-устройств, компьютеров и мобильных гаджетов.
Развлечения Телевизионные дисплеи уже давно подготовлены к воспроизведению формата UHD/HDR. Только теперь телеканалы должны их догнать.
Все в черном
Глубокий черный цвет, насыщенные цвета, отсутствие смазывания в динамичных сценах, и все это — с широкими углами обзора, без искажений. Благодаря этим характеристикам OLED-дисплеи уже доминируют в премиум-сегменте телевизоров с большими диагоналями. Они начали экспансию в средний класс и постепенно займут господствующее положение на рынке, серьезно потеснив ЖК-ТВ со светодиодной подсветкой.
Притяжение OLED-дисплеев: они весьма тонкие и отображают фантастические цвета под любыми углами обзора. OLED-дисплеи также применяются в телевизорах среднего класса.
Лишь один из крупных производителей противится этой тенденции, предлагая свои дисплеи, использующие технологию квантовых точек (Quantum-Dot-LED, QLED). Однако QLED станет серьезным конкурентом OLED лишь в том случае, если компании Samsung удастся освободить эти дисплеи от «балласта» фоновой подсветки и повысить излучательную способность квантовых точек.
UHD-ТВ выходит из тени По данным ряда исследовательских компаний в конце 2018 года телевизоры формата Ultra-HD станут массовыми. А их экраны будут наполнены соответствующим контентом. Наряду с источниками UHD-вещания (UHD-Blu-ray, потоковое вещание, онлайн-кинотеатры или вещание по подписке), «обычные» телеканалы также постепенно делают ставку на улучшенный контент. В начале 2018-го вещание в формате высокой четкости через спутник Astra начнет канал RTL, который будет доступен жителям европейской части России.
Целевая реклама
Благодаря использованию широкополосного Интернета, ОС Android и, прежде всего, HbbTV 2.1 телевизор сегодня становится в некотором роде супер-смартфоном. Зрители избавляются от «корсета» жесткого эфирного времени и смотрят любимые телепередачи тогда, когда захотят. А телекомпании, используя файлы cookie и канал обратной связи HbbTV, могут учитывать зрительские симпатии и их географическое место расположения. Также возможен ретаргетинг» с различными сюжетами при первом или втором просмотре для показа рекламы.
Компьютерные технологии Компании Intel и AMD ведут совместную работу над новым процессором. Быстрый флеш-накопитель заменит жесткий диск и оперативную память. Их объединение в единый блок является более важной задачей, чем разработка нового оборудования. Однако домашняя сеть также должна идти в ногу со временем, используя новые полосы частот, протоколы передачи данных и беспроводные устройства.
Сотрудничество соперников В ноябре прошлого года взорвалась настоящая информационная бомба: компании Intel и AMD объявили о выходе совместного продукта в 2018-м. Уже в первой половине года на свет должен появиться первый процессор Intel Core с интегрированным графическим чипом Radeon производства AMD.
Два конкурента на одной плате плюс энергоэффективная память HBM2 с высокой пропускной способностью. Объединение модулей в единое устройство осуществляется с помощью встроенного мультиконтактного моста (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge, EMIB) от компании Intel.
Более быстрая память
В этом году флеш-накопители станут дешевле. Производители завершили перевод своих фабрик на технологию 3D-NAND. Благодаря усовершенствованиям, таким, как применение технологии QLC-NAND, при использовании которой в каждой ячейке хранится не три бита, а четыре, они станут еще быстрее. Ожидается, что первые флеш-диски для клиент-серверных систем появятся на рынке в этом году.
Грядет революция в мире носителей информации?
2018-й станет годом супер-памяти: станут доступными терабайтные SSD-накопители. Благодаря скорости чтения и записи более 3 Гбайт/с и чрезвычайно малому времени задержки они возьмут на себя выполнения задач ОЗУ.
Конечные пользователи получат в первую очередь выигрыш в скорости, например, благодаря использованию SSD-накопителя Z-NAND, который представляет собой ответ компании Samsungs на выпуск Intel накопителя 3D XPoint Optane. Вероятно, уже в этом году получится объединить SSD-накопитель и ОЗУ в супер-устройство.
Ожидание гигабитной сети
Благодаря применению новых технологий передачи данных, таких как G.fast (с 2018 года) и Super Vectoring (с 2019 года), старые DSL-порты станут быстрееь. Скорость в сетях G.fast может достигать 1 Гбайт/с, в сетях Super Vectoring — «всего» 400 Мбайт/с. Однако существуют и проблемы: обе технологии предполагают наличие оптоволоконной линии до распределительного шкафа, а в случае G.fast — даже до абонентского разветвителя. Более высокая скорость доступна клиентам, использующим кабельные сети: стандарт DOCSIS 3.1 разрабатывается уже на сетевом уровне. Скорость передачи данных может достигать 10 Гбайт/с на прием и до 2 Гбайт/с на передачу.
Кроме того, в 2018 году вероятно будет принят новый стандарт беспроводной сети IEEE 802.11ax, согласно которому скорость передачи данных может достигать 4,8 Гбайт/с. Благодаря этому домашние беспроводные сети и Ethernet также могут значительно увеличить скорость. Крупные домашние сети будут использовать ячеистую топологию на основе маршрутизаторов и повторителей для объединения множества беспроводные устройств в единое целое.
Мобильные устройства
2018 станет годом программного обеспечения: искусственный интеллект превращается из дополнительной функции в основу новых приложений и устройств.
Новая операционная система Компания Google недавно представила экспериментальную ОС Fuchsia. В ней радикально пересмотрено взаимодействие между приложениями и операционной системой. Приложения и системные функции объединяются в так называемые «стеки сценариев», представляющие собой программы для решения определенных задач.
Больше не нужно переходить из приложения в приложение, чтобы, например, заказать букет ко Дню святого Валентина — можно объединить эти подзадачи в один сценарий. Более того, смарт-приложения могут самостоятельно создавать или дополнять сценарии. Подобная концепция подходит для смартфонов, но в большей мере — для умных устройств в «Интернете вещей», беспроводных интерфейсов, дополненной реальности и голосовых ассистентов (Alexa или Google Now).
Недорогие смартфоны топ-класса Китайские производители сделают невозможное: смартфоны премиум-класса в 2018 году, вероятно, станут дешевле. Начало этому в 2017-м положила компания OnePlus, выпустив модель 5T стоимостью около 500 евро.
Наряду с такими брендами, как Huawei, Oppo и Vivo, в 2018 году мы, несомненно, познакомимся с большим числом новых марок смартфонов. Поэтому предложения в нижнем и среднем ценовых сегментых становятся все интереснее.
Посмотрим, изменит ли компания Apple политику высоких цен в 2018 году, если она собирается выпускать на рынок одновременно три новых модели iPhone? Или Microsoft представит еще один Surface Phone с предустановленной Windows 10 для процессоров ARM?
Дополненная и виртуальная реальность, умные часы
Выйдут ли в 2018 году дополненная и виртуальная реальности «из тени»? Или умные часы совершат прорыв? Мы настроены скептически. Это продукты, которые ждут хорошей идеи, но пока не находят ее. Более вероятно то, что в реальность в 2018 году воплотится концепция гибких смартфонов. Samsung Galaxy X должен стать первым; компания Apple также подала заявку на патент.
Мобильные каналы передачи данных становятся быстрее
5G должен объединить мир.
С помощью 5G «Интернет вещей» должен быть объединен в одну структуру. Поэтому миниатюризация является обязательной: Qualcomm представляет первый 5G-модем на одном чипе.
Как все мобильные устройства подключаются к Интернету? Появление сетей 5G в России по некоторым оценкам предполагается лишь в 2022 году. В 2018-м стартовали тестовые испытания 5G в нашей стране, что приурочено к Чемпионату мира по футболу. Для этого операторам связи выделены новые диапазоны частот, которые предстоит освоить.
В следующей статье мы расскажем о трендах 2018 в области «умной» техники и электромобильности.
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Эволюция мобильника: чем дальше, тем интереснее
Пусть гаджеты говорят: «умная» техника, с которой можно вести диалог Фото: компании-производители; Кирилл Зыков/Агенство городских новостей «Москва»; ShutterStock/Fotodom.ru; Marco Scisetti/Fotolia.com