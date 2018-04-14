Американцы изобрели «умный» защитный браслет

Хасан Дж. Патель из Алабамского университета в Бирмингеме (University of Alabama at Birmingham) разработал и создал прототип «умного» сигнального браслета. Устройство срабатывает при нападении на владельца или в случае резкого изменения его физического состояния.

Во-первых, прибор включает мигающий красный свет и звук тревоги. Сигналы привлекают внимание окружающих — преступник вряд ли станет рисковать и скроется.

Во-вторых, браслет подключается к смартфону через Bluetooth и вызывает службу экстренной помощи (в США — 911) с передачей GPS-координат. Устройство может отправить сообщения и заранее заданному списку контактов.

Разработчик поясняет практическое значение изобретения: другие приспособления для вызова помощи в экстренной ситуации требуют как минимум нажатия на кнопку. Но это простое действие сложно выполнить, если человек потерял сознание. При нападении злоумышленника искать по карманам прибор с кнопкой также затруднительно. Смарт-браслет же действует самостоятельно.

Прибор постоянно контролирует давление и температуру тела владельца. Гироскоп и акселерометр ответственны за двигательную активность, а микрофоны следят за звуковым фоном. Программное обеспечение обучается, привыкая к конкретному пользователю. Браслет «знает», когда хозяин стоит или сидит, какие движения, пусть даже резкие, ему привычны.

Прибор подаст сигнал тревоги, если жизненные параметры указывают на опасность ситуации или возникают неестественные действия. Например, резкое учащение пульса и бег в большинстве случаев свидетельствуют об опасности. При этом утренние пробежки отмечаются как привычная активность — браслет не включит тревогу.

И наоборот: резкое изменение положения на лежачее с отсутствием движений соответствует потере сознания — прибор подаст сигнал SOS.

Прототип предназначен для безопасности женщин, поэтому его дизайн своеобразен, но при более консервативном исполнении инвалиды и пожилые люди получат полезный прибор. Интересно, что даже прототип обошелся изобретателю менее чем в 40 долларов — в серии браслет будет еще дешевле.

Патель не собирается останавливаться на достигнутом и планирует разработать другие устройства с аналогичными функциями: можно уменьшить габариты до сережек и использовать незаметно для окружающих, например, встроив в обувь.

Любители таких гаджетов могут носить их сразу несколько, разных видов: мы уже писали о браслете, который следит за осанкой.