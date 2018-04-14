Как изменить размер шрифта на Galaxy S9 и S9+?

Многие владельцы Galaxy S9 и S9+ наверняка хотя бы один раз задумывались над возможностью изменить размер шрифта и элементов интерфейса. К счастью, у вас такая возможность имеется. И сегодня мы детально рассмотрим данный вопрос.

В оболочке S9 имеется несколько параметров, регулирующих размер элементов интерфейса. Параметр Screen Zoom регулирует размер элементов на экране (кнопки, иконки и так далее), параметр Font Size изменяет размер шрифта.

Если шрифт кажется маленьким, а элементы интерфейса, наоборот, слишком крупными, можно все исправить за несколько секунд, сдвинув соответствующие ползунки. Например, так выглядит самый крупный шрифт на Galaxy S9+:

А это, наоборот, самый маленький размер шрифта и элементов интерфейса:

Большинство наверняка предпочтут стандартный вариант, но есть и люди с плохим зрением, есть и те, кто желает иметь больше полезной информации на дисплее. Для них и реализованы два этих нужных, на мой взгляд, ползунка.

Для того чтобы перейти к настройке масштаба экрана, нужно зайти в настройки, далее переходим в настройки дисплея и выбираем раздел «Font and screen zoom» (Шрифт и увеличение дисплея).

В этом разделе можно наглядно увидеть все изменения в превью-окошке, по которому следует свайпнуть для более детальной картины. Также хочется отметить, что изменения данных параметров не влияют на лаунчер Samsung Experience Home, поэтому рекомендуем использовать иной лаунчер, например, Nova Launcher.

Кроме того, изменения размера шрифта не скажутся на работе браузера Chrome. Для изменения шрифта в Chrome необходимо изменить его непосредственно в настройках самого браузера.

По материалам androidcentral