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Американцы показали золотой iPhone X
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Американцы показали золотой iPhone X 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала новую версию флагманского смартфона Apple, пока не представленную производителем официально. Среди прочей документации на сайте FCC имеются живые фотографии iPhone X в золотистом цветовом исполнении.
На данный момент iPhone X предлагается в серебристом и тёмно-сером цветовых исполнениях. Относительно засветившегося на FCC золотого варианта мнения расходятся.
По одной версии, такая расцветка как раз готовится Apple к выпуску. По другой — это отмененная вариация iPhone X, которая так и не поступит в продажу. В пользу последней говорит дата оригинальной подачи заявления на сертификацию FCC — в сентябре прошлого года, одновременно с двумя другими вариациями iPhone X.
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