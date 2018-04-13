Анонсированные на MWC планшеты Huawei M5 отправляются продажу

Планшеты семейства MediaPad M5 были официально представлены разработчиком на выставке Mobile World Congress в конце февраля. И вот теперь, спустя почти два месяца, Huawei решилась выпустить их в продажу. Пока речь идет только о китайском рынке, но уже ясно, что одним этим рынком Huawei не ограничится. Единственная поправка заключается в том, что в Китае они выйдут под упрощенным названием Huawei M5 (исчезнет слово «MediaPad»).

Планшеты Huawei M5 будут предлагаться в трех основных конфигурациях: два младших представителя получат 8,4-дюймовый и 10,4 дюймовый экраны, тогда как модификация M5 Pro выйдет в единственном 10,8-дюймовом варианте. Разрешение всех трех дисплее составит 2K, а внутри будет расположена однокристальная система Kirin 960. Объем оперативной памяти составит 4 Гбайт.

Все три модификации Huawei M5 снабжены камерами на 13 и 8 Мп и операционной системой Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. В оснащении имеются сканер отпечатков пальцев, аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки, аудио Hi-Res с тюнингом от Harman Kardon. Разница между моделями заключается в количестве динамиков. У 8,4-дюймовой модели их только два, а у 10,8-дюймовой — четыре. Аналогично и с емкостью аккумулятора. Модель с меньшим экраном получит АКБ на 5100 мАч, а более крупные — на 7500 мАч. В комплектацию модификации M5 Pro также войдет стилус и отстегивающаяся клавиатура.

Версии Huawei M5 с 8,4-дюймовым экраном и Wi-Fi на 32, 64 и 128 Гбайт ОЗУ обойдутся в $332, $395 и $443. Аналогичные конфигурации памяти для 10,4-дюймовой модели будут стоить $395, $459, $507. Модель M5 Pro на 64 Гбайт оценена в $554. Планшеты с поддержкой LTE выпущены в единственном варианте памяти 64 Гбайт. Цены 8,4-дюймовой, 10,4-дюймовой и версии «Pro» следующие: $459, $523, $618.