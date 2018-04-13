Meizu 15 может удивить дизайном 

Компания Meizu уже 22 апреля представит устройство Meizu 15. Девайс представят вместе с Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus. Ожидается, что 15 Lite станет самым бюджетным из тройки, Meizu 15 будет середнячком, а Meizu 15 Plus станет настоящим флагманом компании.
По слухам, Meizu 15 оснастят 5,46-дюймовым FullHD-дисплеем, процессором Snapdragon 660, 4 или 6 гигабайтами оперативной памяти, аккумулятором на 2940 мАч. Meizu 15 Plus же получит 5,5-дюймовый QHD AMOLED-дисплей, 4/6 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 3430 мАч.
В Сети появилось «живое» фото смартфона на фоне ноутбука компании Apple:
Как можно заметить, девайс получил крайне тонкие рамки. При этом не видно нижней рамки. Скорее всего, она не такая тонкая, но главным плюсом можно назвать отсутствие выреза в дисплее, за что все хают сегодня многих производителей.
При правильном ценообразовании у компании есть все шансы на неплохие продажи новой линейки устройств. Понравился ли Meizu 15 вам?