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Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark
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Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания Xiaomi анонсировала свой первый игровой смартфон Black Shark, к которому можно подключить опциональный геймпад с джойстиком. Аппарат построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845 с GPU Adreno 630 и оснащён специальной кнопкой Shark, которая активирует режим высокой производительности.
Смартфон получил 5,99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160х1080 точек, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, фронтальную камеру с разрешением 20 Мп и двойную основную камеру с сенсорами на 12 и 20 Мп. Гаджет работает под управлением операционной системой Android 8.1 Oreo. Аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Габариты Black Shark — 161,6х75,4х9,25 мм, масса — 190 г.
Смартфон оборудован жидкостной системой охлаждения, которая позволяет дополнительно снизить температуру чипа на 8 градусов. Контроллер Shark Gamepad не входит в комплект поставки. Подключаемый по Bluetooth модуль получил джойстик и батарею ёмкостью 340 мА·ч, которой должно хватить на 30 часов игры без подзарядки.
Базовая версия Black Shark стоит 477 долларов, а за модель с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ придётся отдать 557 долларов. Геймпад можно будет купить за 28 долларов. Продажи смартфона стартуют 20 апреля.
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