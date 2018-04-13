Что мы ждём от новых MacBook Pro (и когда)

Последний раз линейка MacBook Pro пополнялась новыми моделями в октябре 2016 года. Тогда ноутбуки получили множество изменений, часть которых пользователи встретили негативно. В июне 2017 года лаптопы перешли с процессоров Intel 6-го поколения на модели 7-го, но ничего больше не поменялось, несмотря на целый список пожеланий и критических замечаний от пользователей. Учитывая, что прошло уже полтора года, мы в праве надеяться, что уже в этом году Apple обновит «Прошки» как снаружи, так и внутри. А пока соберём список того, что хотелось бы видеть в новых MacBook Pro.

Более умеренные цены

Apple зачастую опережала других производителей не только в инновациях, но и в аппетитах. До появления iPhone мало кому могло прийти в голову, что смартфоны можно продавать по настолько высоким ценам. Вышедшие в 2016 году MacBook Pro хоть и действительно современные, производительные и компактные ноутбуки, но даже фанаты техники были удивлены, что за новую «игрушку» придётся платить на несколько сотен больше, чем за старую на момент её выхода. Никто не говорит, что хорошая техника должна быть дешёвой, но, если так серьёзно поднимать цены каждый раз, люди волей-неволей начнут засматриваться в сторону альтернатив.

Функциональные клавиши вместо тачбара

Чтобы MacBook Pro 2016 года были новыми не только внутри, но и снаружи, их оснастили продолговатым сенсорным дисплеем вместо ряда клавиш F1-F12. И это, само собой, вызвало большие разногласия. Этот дисплей, он же тачбар, выглядит как обновление ради самого обновления, а не как что-то по-настоящему необходимое или полезное. К примеру, Lenovo уже внедряла подобную панель с экраном (правда, чёрно-белую) в лаптопы ThinkPad, но в следующих поколениях этой линейки отказалась от него. Откажется ли Apple или продолжит гнуть свою линию?

Мой MacBook Pro 2015 года повидал многое. Но в конце-концов сломалась клавиатура. Обычно это достаточный повод для меня взять новый ноутбук. Но лучше я всё-таки починю старый — так сильно я не хочу MacBook с тачбаром / Армин Ронахер

Проблема в том, что нет двух одинаковых модификаций 13-дюймовых «прошек», отличающихся только наличием тачбара. А среди 15-шек версий без этого мини-дисплея нет вообще. Например, австрийский разработчик Армин Ронахер, известный благодаря созданию популярного веб-фреймворка Flask, в своём твиттере заявил, что очень ждёт от новых 15-дюймовых «Прошек» версию без тачбара, а с тачбаром ни за что не купит. В комментариях к твиту Армину посоветовали попробовать конкурирующие решения от Dell и Lenovo или просто купить MacBook 15-го года. А также посетовали и на другие недостатки MacBook Pro 2016, о которых поговорим ниже.

Клавиатура

Казалось бы, что сложного в том, чтобы сделать клавиатуру? Но к ней в последних «Прошках» накопилось немало претензий. Люди жалуются, что любая пылинка в рюкзаке, в котором они носят свой MacBook Pro 2016, обязательно застрянет в клавиатуре и клавиши начнёт клинить. Другие в то же время жалуются на двойное срабатывание кнопок. Тому виной новый механизм, который позволил сделать клавиатуру тоньше, чем раньше. Однако её называют одной из худших клавиатур за всю историю.

Больше оперативной памяти

15-дюймовые MacBook Pro — лаптопы для серьёзных людей, которым нужна серьёзная производительность, а не просто покрасоваться в «Старбаксе» с серебристым ноутбучком с логотипом в виде яблока на крышке. Это подтверждают и мощные процессоры, и неплохие видеокарты, которыми комплектуются «Прошки». Но есть одна загвоздка: максимальный объём оперативной памяти не превышает 16 ГБ. Для людей, которые занимаются видеомонтажом, обработкой фотографий и подобными вещами это становится серьёзным камнем преткновения.

Однако у этой проблемы есть свои причины. Всё дело в том, что в MacBook Pro используется энергоэффективная память LPDDR3, но процессоры Intel не поддерживают больше 16 ГБ такой памяти. Есть более новый стандарт — DDR4. Такая память быстрее, но потребляет больше энергии. А автономность для MacBook Pro — ключевой момент. К сожалению, даже новые шестиядерные Intel Coffee Lake не позволяют установить больше LPDDR3 памяти, так что, если только Apple не сделает собственный контроллер, в ближайшее время 16 ГБ так и останется пределом для ноутбуков за несколько тысяч долларов. Но всё-таки хочется верить в инженерное чудо.

Новые процессоры

Вот что мы, скорее всего, увидим в новых MacBook Pro, так это новые процессоры. Прогресс не стоит на месте: и Intel, и AMD уже выпустили множество новых чипов, и конкуренты Apple уже продают ноутбуки на их базе. На мой взгляд, в лучшем случае нам в этом году светит как раз только смена процессоров. Причём новенькие чипы получат скорей всего как 13-шки, так и 15-шки. Узнать, какие именно процессоры могли бы занять место в MacBook Pro, можно в нашем материале «Почему MacBook Pro — отличные ноутбуки, но их не нужно покупать (сейчас)». Также ходят слухи, что Apple вообще откажется от сторонних CPU в пользу своих собственных, но сроки называют далёкие — в районе 2020 года.

Когда?

Никакой официальной информации от Apple пока не поступало, поэтому с уверенностью сказать ничего нельзя. Больше всего хочется надеяться, что новые «Прошки» покажут уже в июне этого года во время WWDC — конференции для разработчиков, которую Apple проводит ежегодно. По крайней мере, так было в прошлом году. Но релиз может прийтись и на осень, а может и не случиться в этом году совсем.